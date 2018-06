Oroscopo: che cosa sono i Transiti Astrologici

Coloro che si avvicinano allo studio delle Stelle, non sempre sono interessati a scoprire nuovi lati di se stessi e della loro personalità, ma di certo desiderano ardentemente sapere cosa capiterà loro nel futuro. Lo studio dell’ Oroscopo infatti non serve soltanto a studiare le proprie caratteristiche personali, come avviene nello studio del Tema Natale , ma anche a prevedere gli eventi futuri a cui ci predispongono gli Astri. Non bisogna però dimenticare che le influenze astrologiche non sono le uniche a cui siamo sottoposti: il fatto di conoscere a fondo noi stessi ci permette di dar loro il giusto valore.

Tra le tecniche che vengono utilizzate per le previsioni astrologiche, c’è lo studio dei Transiti, ossia l’analisi della posizione dei Pianeti nel giorno o nel periodo di cui si vuole conoscere la previsione, in relazione alla posizione dei Pianeti e delle Case Astrologiche al momento della nostra nascita.

Nel loro passaggio nei dodici Segni Zodiacali, i Pianeti di transito ogni giorno vanno a toccare diversi punti del nostro Tema Natale, attivando delle energie di cui talvolta non siamo neppure a conoscenza. Ricordiamo che, nel nostro Tema Natale, ogni Pianeta occupa un punto di un Segno Zodiacale in una determinata Casa Astrologica. I Pianeti di transito attraversano le nostre dodici Case Astrologiche e formano degli aspetti con i nostri Pianeti radix (ossia i Pianeti del nostro Tema Natale).



Prendiamo in considerazione qualche esempio:

Giove alla fine del 2018 inizierà il suo transito nel Segno del Sagittario.

Caso 1. Se nel nostro Tema Natale la settima Casa inizia al grado 1 del Sagittario e termina al grado 2 del Capricorno, questo significa che Giove andrà ad occupare la nostra settima Casa Astrologica e molto probabilmente favorirà i nuovi incontri, le unioni, i contratti: porterà qualcosa di bello nella nostra sfera delle relazioni.

Caso 2. Se nel nostro Tema Natale invece la nona Casa inizia al grado 10 del Sagittario, quando Giove arriverà al grado 10, andrà ad occuparla e favorirà gli studi e i contatti con l’estero oppure ci farà viaggiare o ci spingerà a curare la nostra vita spirituale.

Caso 3. Se nel nostro Tema Natale Venere si trova al grado 5 del Sagittario, Giove transiterà in aspetto di congiunzione ad essa e porterà probabilmente la nascita di un nuovo amore oppure il consolidamento di una relazione sentimentale già esistente (Giove espande ciò che trova e in questo caso trova il Pianeta dell’Amore).



Nello studio dei Transiti è importante tener conto della natura del Pianeta di cui vogliamo analizzare il transito e della natura dei Pianeti radix che incontra. Nelle previsioni astrologiche si tiene conto dei transiti di tutti i Pianeti contemporaneamente ed è per questo che, per interpretarli correttamente, sono necessarie una lunga preparazione e una consolidata esperienza.