Trentino in bicicletta: gli itinerari da vivere

Sono oltre 430 i chilometri di una rete in gran parte a uso esclusivo delle due ruote, quindi fruibile in sicurezza dal cicloturista, dall’agonista e dalle famiglie con bambini, considerando che dal 2009 la rete si fregia del marchio “Family in Trentino”. Ci sono 11 zone e altrettanti percorsi che si sviluppano al di fuori dei centri urbani, attraversando siti di grande valenza ambientale, parchi, biotopi, aree di interesse archeologico e culturale. Nel 2016 è prevista la realizzazione di nuove tratte per 10 chilometri.



Lungo la Val’d’Adige - La pista più lunga, 99 chilometri, è quella che percorre la Valle dell’Adige dal confine con la provincia di Bolzano a quello con la provincia di Verona, da Cadino a Borghetto, toccando Trento e Rovereto. Ogni ciclopista è dotata di segnaletica con tabelle informative e non mancano aree di sosta attrezzate con panchine, portabici, fontane e anche dodici “bicigrill”, punti di ristoro, assistenza e informazioni dove è possibile ritemprarsi con prodotti del territorio ma anche effettuare piccole riparazioni.



Bike sharing - Il Trentino ha sposato con convinzione i progetti che incoraggiano soluzioni di mobilità sempre più ecosostenibile. Grazie alle e-bike, le bici elettriche a pedalata assistita, si punta a estendere a tutti l’opportunità di scoprire senza fatica le bellezze del territorio.

“FiemmE-motion” è il progetto della Val di Fiemme per muoversi in piena libertà utilizzando mezzi e servizi a basso impatto ambientale. In Primiero è nato il progetto “Green Way Bike”: 28 mountain bike elettriche a disposizione da ricaricare in 5 stazioni. “E-vvai” è invece l’iniziativa che punta a diffondere le bici a pedalata assistita e le bike box, colonnine di assistenza e ricarica poste in punti strategici nell’ambito del progetto “Cicloturismo e e-bike in Giudicarie”. La Val di Non aderisce al network di noleggio di bici elettriche “Movelo”. Anche la Valsugana è “bike friendly”, con un’offerta molto strutturata di servizi e ricchezza di itinerari.



Con la propria bici - Il servizio “Bike Shuttle Garda-Dolomiti”, attivo da giugno a settembre, collega la sponda trentina del più grande lago italiano alle principali località ai piedi delle Dolomiti di Brenta, dalle Terme di Comano fino alla Val Rendena e all’Altopiano della Paganella. Grazie alle coincidenze delle quattro linee nelle rispettive zone, si possono pianificare a piacere le escursioni (info e prenotazioni: tel. 0465/702626). Il servizio “Bike Express Fassa-Fiemme” tra Molina e Alba di Canazei consente poi di riportare comodamente alla partenza i ciclisti che scendono lungo la pista ciclabile di 48 chilometri attraverso Val di Fassa e Val di Fiemme. Un itinerario che si copre mediamente in 3-4 ore di percorso pianeggiante alla portata anche di famiglie con bambini. Il servizio è attivo dal 18 giugno all’11 settembre (info e prenotazioni tel. 0462/609650).



Per maggiori informazioni: www.visittrentino.it