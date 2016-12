Riviera romagnola: il gelato è servito… ai cicloturisti

Due ruote… e un cono. Il gelato artigianale , oltre ad essere squisito, è una scelta nutrizionale corretta per chi fa sport : ora una catena di gelaterie si mette al servizio dei cicloturisti e degli appassionati delle due ruote per una pausa di ristoro goloso ed energetico, a portata… di pedale. L'iniziativa si chiama Club "Gelaterie amiche dei cicloturisti" , prende ufficialmente il via il 26 gennaio in occasione del Sigep di Rimini, il Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria e Panificazione artigianali, in programma a Rimini Fiera dal 23 al 27 gennaio.

Rimini è la location ideale per coniugare due grandi passioni molto radicate in questa terra: il piacere per le cose buone e l'amore per la bicicletta. Il gelato artigianale è un alimento particolarmente adatto per chi si dedica al ciclismo, grazie al suo alto valore proteico e biologico, con zuccheri a rapido assorbimento e pronta disponibilità energetica, grassi, vitamine e sali minerali. Visto che chi fa attività cicloturistica ha l'abitudine di programmare attentamente e con anticipo tutte le fasi del proprio viaggio o itinerario, ecco ora un nuovo strumento per pianificare le necessarie pause di ristoro: il Club "Gelaterie Amiche dei Cicloturisti", presentato ufficialmente a Sigep martedì 26 gennaio alle 14,30 allo stand Pro 2 Ma. Ri – Centro Studi del gelato artigianale (pad. A3, stand 089), raggruppa i locali dove si potranno assaporare ottimi gelati preparati secondo specifiche ricette per l'alimentazione degli sportivi e realizzate con la collaborazione di esperti nutrizionisti del Centro Studi Gelato Artigianale di Agugliano (AN), diretto da Martino Liuzzi, Rodolfo Santilocchi, del dipartimento di Agraria dell'Università Politecnica delle Marche, da Massimiliano Petrelli, Dietologo Endocrinologo e da Maria Letizia Diletti, biologa nutrizionista.



L'iniziativa, lanciata da www.gelatonews.it, propone anche uno specifico tipo di gelato a seconda dell'intensità dell'impegno fisico richiesto dall'escursione e dalla lunghezza della pausa programmata. Per una pausa prolungata l'ideale è il gelato alle creme: cioccolato, crema, nocciola, pistacchio, noce… , gusti in cui si concentrano gli elementi funzionali che concorrono ad abbassare il livello di sete e ad integrare l'organismo di tutto ciò che ha bruciato con lo sforzo: aminoacidi, cisteina, CLA acido linoleico coniugato, potassio, proteine del siero del latte, acidi grassi polinsaturi che esercitano una azione di riduzione del colesterolo nel sangue, grazie alla presenza della Vit.E; fibre che aiutano a migliorare il transito intestinale e vitamine e minerali importanti per il nostro benessere. Inoltre, un gelato alle nocciole o noci o cioccolato, ossigena i tessuti visto che contiene ferro, costituente principale dell'emoglobina, ed è anche ricco di omega 3 e omega 6 che riducono il colesterolo LDL.



Per chi si concede solo una pausa breve o prevede una semplice passeggiata a due ruote, meglio un sorbetto alla frutta, dissetante e fresco, con energie di pronto utilizzo senza appesantirsi prima di rimontare sul sellino. L'elenco delle gelaterie in Italia e in Europa che aderiscono all'iniziativa è di prossima pubblicazione online, a disposizione dei cicloturisti che si apprestano a pianificare il loro itinerario.