Portogallo, in bicicletta lungo la Costa Blu

Il tour operator specializzato in viaggi di lusso " Viaggio Journeys and Voyages " presenta un tour di gruppo in bicicletta, valido dal 1° luglio al 6 agosto, per visitare le maggiori attrazioni della splendida costa atlantica del Portogallo, partendo dalla capitale Lisbona, elegante mix di tradizioni e modernità, fino alla magnifica penisola di Troia.



Lisbona tra Tago e Atlantico - Pedalare e conoscere Lisbona in modo slow, significa scoprire una città ricchissima di attrattive. Una città colorata e ricca di storia e arte, tra vicoli pittoreschi da scoprire senza fretta, cattedrali, chiese gotiche, quartieri vivaci e tutto ciò che può offrire una capitale multiculturale. Lisbona è innanzitutto una città suddivisa in quartieri: ognuno è differente e nasconde svariati piccoli segreti: farmacie del XIX secolo, cortili, librerie, locali dove si può ascoltare il fado, vetrine accattivanti, workshop artigianali, negozi di ogni genere ed eleganti ville signorili.



Palazzi fantasmagorici - Assolutamente consigliata una puntata alla città di Sintra, al Parco nazionale di Pena, con l'omonimo Palazzo nazionale costruito in modo tale da poter essere visto da ogni angolo del Parco, un lussureggiante giardino che ospita oltre cinquecento diverse specie di alberi provenienti da ogni parte del mondo. Il Palazzo, che sembra uscito da un film fantasy, è una delle più grandi espressioni del romanticismo portoghese del XIX secolo e denota influenze dall’architettura moresca. A Sintra è d’obbligo una sosta alla rinomata e storica pasticceria Piriquita per assaggiare le specialità locali come le “queijadas de Sintra” o i “travesseiros”. Da non perdere, a Sintra, anche il Regaleira Palace and Estate, conosciuto anche come il “Palazzo del Milionario Monteiro”, costruito all’inizio del XX secolo e nato dall’immaginazione del milionario António Augusto Carvalho Monteiro e dell’architetto italiano Luigi Manini. Il risultato è una struttura unica, ricca di magici dettagli e nicchie che rivelano l’unione tra la storia nazionale e l’interesse per l’esoterico, il mistico.



Scogliere maestosa e la dimora dell’ultimo re d’Italia - Altro luogo spettacolare proposto in questo tour è Cabo de Roca, circondato da maestose scogliere che cadono a capofitto sull’Oceano. Non è lontano da Cascais, piccolo villaggio sul mare che nei primi anni del XX secolo divenne un resort per la nobiltà europea e dimora dell’ultimo re d’Italia. Oggi è un colorato villaggio cosmopolita con eleganti vie pedonali, lussuose ville, negozi alla moda, bar e ristoranti.



La magnifica spiaggia di Troia - In seguito si visiterà la rinomata cantina vinicola di José Maria de Fonseca con 180 anni di storia alle spalle. Continuazione in bicicletta fino a Setúbal, dove ci si imbarcherà sul traghetto in direzione della penisola di Tróia, un’enorme striscia di sabbia dorata con miglia e miglia di meravigliose spiagge deserte, vaste distese di dune e foreste di pini.