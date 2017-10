Moto: le mete più belle se il centauro è donna

Nella pianificazione di ogni viaggio, come spiega TrueRiders portale dedicato, le centaure non tralasciano alcun dettaglio, prediligendo, spesso, paesaggi incantevoli, borghi meravigliosi e itinerari immersi nella natura con la giusta dose di adrenalina tra curve e tornanti che ogni motociclista ama incontrare nel suo percorso.



No ai tacchi a spillo, si al jeans tecnico - Ma quali sono le differenze tra motocicliste e motociclisti? Innanzitutto, il mezzo scelto, poiché le centaure, soprattutto se alle prime esperienze, preferiscono modelli con dimensioni più compatte, con altezza della sella e peso contenuti. Forte è anche l’attenzione all’abbigliamento, che deve ovviamente coniugare le regole di sicurezza con il glamour, senza dimenticare il buon senso. Dunque niente gonna o tacchi a spillo, ma una elegante e sportiva giacca di pelle, pantaloni da moto che valorizzano le forme e, perché no, anche un jeans tecnico.



Gli itinerari in rosa - Ma conta anche la scelta degli itinerari di viaggio. In pole position per i “tour in rosa” le meravigliose Gole del Verdon, il giusto compromesso tra la bellezza disarmante della Francia del Sud e l’avventura tra le strade “tutte curve” della Provenza. Tra i percorsi preferiti, immancabile nella wishlist di ogni vero centauro (uomo o donna che esso sia), non può mancare la mitica Grossglockner Alpenstrasse, che valica le vette delle Alpi Austriache, così come le nostrane Gole del Furlo, vero e proprio “percorso gioiello” nel pieno dell’entroterra marchigiano, e la Strada della Forra, sogno proibito di ogni motociclista e “scusa romantica” per godersi la bellezza del Lago di Garda in sella.



Per le romantiche su due ruote - E a proposito di romanticismo, se l’occhio delle motocicliste guarda fuori dall’Italia, il giusto epilogo di questi itinerari è rappresentano dalla Romantische Straße, oltre trecento chilometri nella Germania meridionale tra meravigliosi castelli, borghi storici e strade panoramiche.