Liguria, una regione fatta apposta per le due ruote

È un contesto ideale per gli amanti delle due ruote. Le indimenticabili emozioni regalate dall’adrenalina e dalla sfida di ogni singolo tornante si uniscono al fascino e allo stupore di meravigliosi scorci che si nascondono dietro alla curva. Settembre è un momento ideale per un giro in motocicletta. Prima di partire, è meglio pianificare il proprio itinerario il vostro itinerario – scegliendo innanzitutto tra Riviera di Levante a est e quella di Ponente a ovest.



La Riviera di Levante



L’incanto delle Cinque Terre - La Riviera di Levante abbraccia la porzione di territorio da Genova fino al confine con la Toscana e custodisce magnifici borghi incastonati tra terra, cielo e mare. È molto conosciuta per le Cinque Terre, un suggestivo e frastagliato tratto di costa ligure, in cui la roccia bianca delle scogliere a strapiombo sul mare avvolge le piccole case dei borghi dai colori che vanno dal giallo canarino al rosso fuoco e dal verde acqua al color lavanda.



Il Crocevia di Varese Ligure - Meglio partire molto presto alla mattina da Levanto per godervi l’incantevole spettacolo dell’alba tra le insenature della costa. Se siete fortunati, potrete imbattervi in gruppi di surfisti e osservarli mentre sfidano il mare cavalcando le onde. Si può proseguire quindi verso Carro, nella Valle del Colle di Velva, e proseguite per Varese Ligure, una cittadina crocevia di incantevoli strade transappenniniche, tutte da scoprire.



Dalle montagne al mare - Successivamente imboccate il Passo del Bocco, il valico che si trova a quasi 1000 metri sul livello del mare. Un luogo quanto mai suggestivo con un paesaggio che invita alla meditazione, prima di affrontare impegnative salite e tortuosi tornanti, alla scoperta di panorami indimenticabili. Si può iniziare la discesa e raggiungere la costa per tuffarvi nella magia di Camogli e Bogliasco, piccoli gioielli incastonati tra le rocce.



La Riviera di Ponente



A ogni curva un sorpresa - La Riviera di Ponente è ricca di insenature e promontori che nascondono paesi incantevoli e spiagge stupende, tutte da ammirare per poi concludere la giornata contemplando un affascinante tramonto sul mare. Da Finalborgo a Genova si percorrono strade ripide e impegnative immerse in un affascinante angolo di macchia mediterranea, caratterizzate da ampie distese di pini, ulivi e piante di agrumi. A completare questa incantevole cornice vi sono palme, agavi e specie esotiche.



Da Savona a Varazze - Nella valle di San Bernardo a Savona si passa accanto al complesso della Basilica di Nostra Signora della Misericordia, imponente e suggestivo per forma e dimensione, e continuare il tragitto nei boschi della zona di Pontinvrea per poi scendere verso la costa, in direzione Varazze, famosa per il suo clima temperato durante tutto l’anno.



Tre giorni dedicati alle due ruote - Dal 7 al 9 settembre si svolgerà la 10’ edizione di Hat Sanremo – Sestriere, l’evento adventouring più importante in Europa. Con le sue tre versioni Classic Extreme e Discovery, conferma il suo fascino unico di incontro immancabile per gli appassionati dell’avventura in moto grazie alla massiccia presenza di partecipanti provenienti da molte nazioni. Per gli appassionati delle due ruote la manifestazione sarà anticipata dalla Hat Ecobike Challenge, che vedrà protagoniste le bici con pedalata assistita lungo la pista ciclabile del ponente ligure.



Per maggiori informazioni: www.lamialiguria.it