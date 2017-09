Bicicletta e natura? La Carinzia fa per voi

Paradiso dei ciclisti - Che sia su bici da strada, mountain bike o bici a pedalata assistita, il cicloturista può immergersi direttamente nelle affascinanti attrattive del paesaggio carinziano. La regione carinziana di Villach – Lago di Faak – Lago di Ossiach, piccola perla incastonata nel sud dell’Austria, a pochi chilometri da Tarvisio e dal confine italiano, offre numerose possibilità per chi intende vivere una vacanza attiva in sella alla propria bicicletta. Grazie a un’efficiente rete di trasporti pubblici, il viaggio in bicicletta può essere un’occasione di godersi la giornata in totale relax: è possibile infatti prendere l’autobus ciclistico, il “Radbus”, in direzione Spittal, Tarvisio o Kranjska Gora, per poi salire in sella e pedalare lungo gli itinerari proposto. E per chi è fornito di Erlebnis Card, il trasporto via bus è solo uno dei tanti servizi gratuiti da non lasciarsi scappare.



Pedalare lungo le ciclabili più belle - Tracciati semplici adatti anche alle famiglie con bambini a seguito, che garantiscono una lenta e piacevole esperienza all’insegna della sostenibilità. Ideali per scoprire il territorio sono anche la ciclabile carnica, che si dipana lungo il fiume Gail, la Ciclovia Alpe-Adria che, partendo da Salisburgo e passando per Villach, conduce fino a Grado, ma soprattutto la pista ciclabile della Drava. Quest’ultimo è uno degli itinerari cicloturistici più celebri e frequentati in Europa: basti pensare che è una delle quattro piste ciclabili europee ad essere premiate con le cinque stelle dal club ciclistico tedesco ADFC, in aggiunta ad altri prestigiosi riconoscimenti, come il Green Road Award 2016.



Panorami mozzafiato - Più brevi ma consigliabili sono il nuovo Prefelnig-Mountainbike-Tour, un percorso di circa 11 chilometri che si sviluppa sul versante meridionale dei Tauri di Ossiach, con una vista mozzafiato sul lago omonimo, e il giro del monte Oswaldiberg, presso Villach, che presenta la medesima lunghezza. A poca distanza, sul monte Kumitzberg, si trova il nuovissimo “Areaone Mountainbike Skill Center Villach”: il primo centro dedicato alla tecnica di guida della mountain bike nell’area dell’Alpe-Adria.



La trail–scuola - Qui principianti, agonisti e piccoli biker possono imparare trucchi e consigli da guide professioniste della mountain bike. Per le prove sono a disposizione sei brevi trail-scuola di diversi livelli di difficoltà e le proposte di allenamento spaziano da esercizi di equilibrio a curve impegnative e strette fino a salti di oltre cinque metri. I corsi di tecnica di guida all’Areaone sono iniziati a giugno, ma già dal mese di maggio si organizzano trail-workshop settimanali con escursioni guidate sul nuovo Kopein Trail, nelle vicinanze del lago di Faak. Il Mountainbike-Enduro-Trail è lungo circa sei chilometri ed è un percorso di media difficoltà, adatto a biker con un buon allenamento.



E-bike: nessuna salita è troppo ripida - Un fenomeno, in rapida crescita, capace di avvicinare alle due ruote anche i meno avvezzi all’attività sportiva. Quella delle E-Bike, o bici a pedalata assistita, è una vera e propria rivoluzione nell’approccio alla bicicletta. Tutta la zona di Villach è perfettamente attrezzata per accogliere i turisti forniti di E-Bike grazie a una rete professionale di stazioni dove è possibile noleggiarle, ricaricare o cambiare la batteria. Pedalare su biciclette a pedalata assistita riduce a zero l’impatto sull’ambiente circostante e, al tempo stesso, consente escursioni più lunghe e affascinanti, come il giro dei dieci laghi: la “tappa del re”, che tocca sette dei nove laghi della regione di Villach, più il maggior lago della Carinzia, il Wörthersee.



Per maggiori informazioni: www.region-villach.at