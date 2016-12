Bancarelle di Natale, in treno e bici

Come ci suggerisce Viagginbici.com, il Magazine del turismo sostenibile, la prima tappa è a Trento (www.discovertrento.it): si può pedalare fino ad incontrare le casette di legno finemente decorate, lo scintillio delle luci, i cantori nei costumi locali che intonano le melodie della tradizione e poi perdersi a piedi nella Piazza dei bambini e alla Casa di Babbo Natale, per imbucare la classica letterina.



Tappa successiva del treno della magia? Il mercatino di Natale di Brunico (www.kronplatz.com) (collegamento da Fortezza), insignito per il secondo anno consecutivo del titolo di Borgo più felice d'Italia. Se poi a qualcuno venisse voglia di lasciare la bicicletta e indossare gli sci, i nuovi treni altoatesini possono raggiungere direttamente impianti e piste di Plan De Corones.



Dulcis in fundo Innsbruck, la Capitale delle Alpi, che ospita il più scintillante albero di Natale che ci sia, in riva al fiume Inn, addobbato con 170 mila cristalli Swarovsky. Le strade del centro sono pervase del profumo di zenzero, zucchero e cannella, tipici del Tirolo; in città, i mercatini del Natale sono sei, duecento in tutto le bancarelle, il più tradizionale è quello del centro storico. Nel magico vicolo delle fiabe, nella città vecchia, addirittura, le favole prendono vita, con fate, giganti, principesse che si fanno incontro ai visitatori, mentre un carro teatrale rappresenta tutti i giorni le fiabe più conosciute.



Chi poi desidera alternare lo shopping allo sport, può scatenarsi nel famoso Olympia SkiWorld Innsbruck, uno dei comprensori più grandi dell'Austria, con ben nove aree sciistiche. 300 km di piste che garantiscono divertimento sia agli sciatori più abili che alle famiglie con bambini a prezzi davvero convenienti. Lo speciale OlympiaWorld Skipass consente libero accesso ai nove comprensori sciistici della regione ed è completamente gratuito per i piccoli sciatori sotto i 6 anni, accompagnati da un adulto con skipass.

Info: Innsbruck Tourismus; tel. +4351259850; office@innsbruck.info; www.innsbruck.info; www.christkindlmarkt.cc.



I TRENi - Sono quelli della compagnia austro/tedesca DB - ÖBB EUROCITY:

E' possibile portare la bicicletta in carrozza, basta effettuare con anticipo la prenotazione: ogni giorno in ogni treno sono disponibili 16 posti bici. In questo modo sarà possibile sostare nelle varie località e rendersi autonomi negli spostamenti.