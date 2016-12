Ischia, una perla da scoprire in bicicletta

12:03 - Esistono luoghi che fuori stagione aumentano esponenzialmente il loro fascino e l’isola di Ischia nel golfo di Napoli, è uno di questi. L’assenza di traffico rende particolarmente agevole la visita in bicicletta, tra incantevoli baie, belle spiagge e borghi pittoreschi.

-

ISCHIA PONTE -Ischia Ponte è il paese più antico dell’isola. Custodisce gelosamente quel sapore di un tempo quand’era un borgo di pescatori. Un luogo ricco di storia ma pieno di contrasti: da una parte l'architettura nobile e dall'altra quella povera. Pedalare ad Ischia Ponte vuol dire muoversi tra monumenti e folclore, storia e costume, in un percorso che porta fino al Castello Aragonese, superbo epilogo di una passeggiata indimenticabile. Da qui si va in direzione Casamicciola, piccolo paese conosciuto per le cure termali, e poi si arriva a Lacco Ameno, località tra le più mondane dell’isola, caratterizzata da uno scoglio chiamato "il Fungo", per la sua forma singolare, un masso di tufo verde a breve distanza dalla riva, alto 10 metri e precipitato dal Monte Epomeo. Proseguendo oltre, si lascia la strada provinciale e si imbocca il sentiero sterrato che porta al Santuario della Madonna e alla “Colombaia”, la famosa villa di Luchino Visconti, oggi trasformata in museo. La strada prosegue sul promontorio di Zaro fino a che si schiuderà ai vostri occhi una vista mozzafiato: il Monte Epomeo, la chiesetta bianca di San Francesco e il lungomare di Forio. Si proseguirà per una sentiero asfaltato e si arriverà dopo la Baia di San Francesco a Forio.

FORIO - La strada principale di Forio è chiusa al traffico delle auto per diverse ore al giorno e questo consente di passare e godersi i negozietti di souvenir, le boutique, i bar, i ristoranti e raggiungere il piazzale della bella Chiesa Del Soccorso dedicata a Santa Maria della Neve. Il primo nucleo della chiesa fu eretto nel 1350, poi l'edificio fu ampliato nel 1791 e rifatto nel 1864. Da qui, visto che la chiesa è situata sulla punta del promontorio del Soccorso, dal belvedere nelle giornate limpide si può scorgere l’isola di Ventotene e ammirare tramonti spettacolari.

Dopo aver visitato la Chiesetta bianca dei pescatori si ritorna al centro di Forio e si prosegue lungo il mare sulla strada di Citara, giù fino alla spiaggia ed ai giardini Poseidon, noti per la loro bellezza e per le piscine di acqua termale. Ripartendo dai giardini dalla Baia di Citara c’è una leggera salita per raggiungere la strada provinciale. Si arriva poi alla frazione di Panza (comune di Forio), si attraversa il centro con i suoi piccoli negozi e s’imbocca la discesa verso Sant’Angelo.