Una Strada Verde tra Parigi e Londra

16:02 - Avete mai pensato ad una vacanza slow che da Parigi vi porti a Londra attraversando luoghi di incomparabile bellezza, gli stessi che hanno ispirato i grandi pittori impressionisti? In occasione delle Olimpiadi di Londra, lo scorso anno è stata inaugurata l’Avenue Verte, un percorso da fare in mountain bike o in bicicletta, che parte da Notre Dame (Parigi) e arriva a Westminster (Londra). Il viaggio è di quelli che lasciano il segno: si attraversano meravigliosi paesaggi della campagna normanna e inglese, tra pascoli, mulini a vento, boschi e pittoreschi villaggi, dove il tempo sembra essersi fermato.

La proposta è di www.viagginbici.com il magazine del turismo sostenibile che suggerisce viaggi e vacanze per tutte le gambe e per tutte le tasche: sottolineando che la sensazione è proprio quella di abitare temporaneamente uno dei tanti quadri celebri dei maestri dell'Impressionismo. Dopo la partenza da Parigi, la prima tappa obbligata è Giverny, il paese di Monet, con la sua casa rosa dalle persiane verdi, il giardino fiorito, il ponte giapponese sullo stagno delle ninfee, raffigurati nella famosa serie di quadri custoditi all’Orangerie di Parigi. Proseguendo la strada si transita per le abbazie di Moncel e Royaumont, per il castello di Chantilly e a Auvers-sur-Oise, dipinta da Cézanne e Van Gogh, fino a Dieppe dove alla fine dell'Ottocento soggiornarono Renoir, Pissaro e Degas.

A Dieppe si prende il traghetto che attraversa La Manica, e si arriva a Newhaven, in Inghilterra; anche qui l'itinerario è promettente, dalla città balneare di Brighton alle colline verdi (alte non più di 200 metri) del Sussex. Il percorso è in totale di 406 km, di cui 246 in territorio francese da Parigi a Dieppe, che possono diventare 312 se si passa per la Vallée de l’Oise, e 160 in territorio inglese. La traversata della Manica (circa 35 euro a testa bici inclusa) da Dieppe a Newhaven è assicurata da tredici collegamenti la settimana e dura circa 4 ore: a bordo dei traghetti ci sono negozi, ristoranti e caffè, ma è anche possibile prenotare un posto in cabina per riposare durante il viaggio.

Il tratto nel territorio britannico è diversificato e segue la rete nazionale degli itinerari ciclabili, in particolare la linea 2, 20 e 21. La segnaletica da seguire è “Greenways-Avenue Verte”: l'itinerario passa attraverso gli scenari tipici della campagna inglese e fa raggiungere Londra su piste ciclabili molto confortevoli. Nel complesso la parte inglese del percorso è accessibile a tutti, fatta eccezione per qualche breve tratto che richiede allenamento. Le piste ciclabili coprono il 35% circa del percorso, ma anche quando si viaggia sulle strade normali di solito si incontra poco traffico. Lungo il cammino si incontrano castelli, cattedrali, città e paesini, belli e interessanti da visitare. L’«Avenue verte» è stata pensata infatti per "fare le cose con calma", invita a una vacanza in cui l'obiettivo principale non è raggiungere la meta ma il viaggio in sé. Il consiglio di viagginbici.com è di prevedere tratte tra i 15 e i 25 chilometri al giorno, ideali per un nucleo familiare non troppo allenato, in modo da avere il tempo di godersi il paesaggio. Gli habituè della bicicletta possono permettersi tappe un po’ più lunghe, ma non troppo: il bello è proprio fermarsi e vedere luoghi e paesaggi. E se ci si stanca o il tempo si fa tiranno, le stazioni ferroviarie non sono mai troppo lontane dall'itinerario, e offrono in ogni momento un "piano B". E’ possibile caricare le biciclette in treno, sia in Francia che nel Regno Unito, la maggior parte delle volte pagando solamente il biglietto della tratta senza avere supplementi per la bicicletta. Questo consente di spezzare il viaggio a chi non volesse stancarsi troppo, utilizzando il treno. Inoltre vengono messi a disposizione dei turisti dei servizi di trasporto bagaglio, da un albergo all’altro, così che i ciclisti possano muoversi in tutta libertà.

DOVE DORMIRE E MANGIARE - Lungo l’Avenue Verte ci sono posti incantevoli dove organizzare pic-nic, oppure innumerevoli ristoranti, trattorie, “epicerie” che vi consentiranno di gustare ancora di più la vostra vacanza in bicicletta. Per dormire si possono scegliere i Gites de France o le maison d’hotes altrimenti dei bed and breakfast in Inghilterra o gli ostelli nella periferia di Londra.

www.avenuevertelondonparis.com/ CONSIGLI UTILI - Portare sempre con se l’abbigliamento per ripararsi dalla pioggia. Se siete poco allenati e vi alletta l’idea di fare una vacanza con tutta la famiglia scegliete biciclette comode e ibride. Informazioni sul sito