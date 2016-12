In bicicletta con Peppone e Don Camillo

17:33 - La cornice è offerta dal tratto di campagna tra Parma e Brescello, luogo delle celbri e rocambolesche disfide, sempre con un finale edificante, tra Peppone e Don Camillo, i due personaggi usciti dalla fantasia di Giovannino Guareschi. Per riassaporare la semplicità di quell’Italia degli anni Cinquanta e calarsi in una realtà che conserva da anni le stesse caratteristiche di autenticità e bellezza bastano una bicicletta e la voglia di pedalare.

La proposta viene da Viagginbici ( www.viagginbici.com ), il magazine del turismo sostenibile. Guareschi diceva che la parte bassa del fiume Po non è fatta per le “gite turistiche in torpedone”, ma per la bicicletta. Più di ogni altro mezzo, infatti, le due ruote si prestano a ripercorrere le strade che hanno fatto da teatro agli epici battibecchi tra i due personaggi, e a scoprire piccole gastronomie o trattorie dove assaporare alcuni dei prodotti tipici della cucina emiliana.

Il percorso può iniziare e concludersi alla stazione di Parma, punto che permette a tutti, utilizzando il treno delle Ferrovie dello Stato, di arrivare senza muovere l'automobile. Partiti dalla stazione si percorrerà la ciclabile che porta in direzione di Chiozzola Bogolese, fuori dal traffico delle automobili. La strada prosegue per Frassinara (Sorbolo): qui si entra nel “piccolo mondo” che Guareschi ha dipinto nei suoi racconti.

“Basta fermarsi sulla strada a guardare una casa colonica affogata in mezzo al granturco e alla canapa, e subito nasce una storia”. Così recitava uno dei brani iniziali di Don Camillo, che aiutano ad entrare più efficacemente nell’atmosfera delle località che si attraversano. Questi luoghi a prima vista sembrano uguali a qualsiasi altro pezzo della Pianura Padana, ma propongono in realtà scorci sempre differenti. Percorrendo le strade secondarie che tagliano la pianura e i campi di grano, si arriva a Coenzo e subito dopo agli argini del fiume Enza, che poco distante da qui confluisce nel Po, il “grande fiume” raccontato tante volte nelle pagine di Guareschi e così presente nella realtà locale.

Da qui Brescello è vicinissimo, ma prima di arrivarci vale la pena vedere la Madonnina del Borghetto, ridipinta nel 2004 e protagonista di una delle numerose dispute tra il sindaco comunista e il sagace sacerdote nel film “Don Camillo Monsignore… ma non troppo”. Una volta arrivati in paese, è possibile visitare il Museo dedicato ai personaggi della saga, ospitato in quella che durante le riprese era la Casa del Popolo e che ora è il Centro culturale San Benedetto. Il Museo ogni anno è visitato da decine di migliaia di turisti provenenti da ogni parte d’Italia e del mondo (soprattutto dalla Germania, dalla Francia e dalla Svizzera). Dopo la visita è d’obbligo andare a mangiare lo gnocco fritto con i salumi e la Spongata di Brescello, un dolce che nella tradizione preparato di solito nel periodo natalizio, ma che ormai è possibile trovare tutto l’anno. Dopo aver ristorato gambe e palato, si riprenderà in sella alle biciclette la via del ritorno. Prima costeggiando il Po e poi l’Enza, si seguirà la “strada della Puia” e in seguito la “strada del certosino”. Quest’ultima è stata percorsa nei secoli passati dai monaci della Certosa di San Girolamo, o Certosa di Parma. Una precisazione è d'obbligo: non è quella che ispirò il celebro romanzo di Stendhal. Gli storici sono più propensi a pensare che il romanzo fosse ambientato nella Certosa di Paradigna, l’altro monastero certosino presente a Parma.



Continuando sulla strada del certosino si arriva ad incrociare il Naviglio e lo si costeggia fino alla periferia di Parma. Dopo una domenica passata a pedalare osservando il mondo descritto da Guareschi, tornando a casa capiterà di ripensare ai film interpretati da Gino Cervi e da Fernandel, sorridendo dei loro scontri: per dirla con il Guareschi capiterà di pensare che: “In quella fettaccia di terra tra il fiume e il monte, possono succedere cose che da altre parti non succedono". In una terra come questa si comprendono anche i battibecchi tra il sindaco e il sacerdote, non ci si stupisce che una statua di Cristo parli, e che ci si possa "spaccare la zucca", ma onestamente, senza odio. E che due nemici si trovino, alla fine, d’accordo nelle cose essenziali.