SlowUp in Francia: l'Alsazia in lentezza

16:05 - Per la prima volta la Francia organizza uno SlowUp, ovvero un evento nel quale un tratto di strada è bandito alle auto e riservato a chi viaggia in lentezza, a piedi o in bicicletta. Il percorso stavolta, prevalentemente pianeggiante e inserito in uno splendido contesto paesaggistico, è una porzione della Strada dei vini, in Alsazia, che per l'occasione gode di un programma di animazione lungo il percorso. Il termine SlowUp viene da una crasi di “slow down – pleasure up” che significa “diminuire l’andatura per aumentare il piacere”. Il risultato è una festa diversa da tutte le altre: giovani e anziani, famiglie e single, sportivi e sedentari, tutti assaporano la gioiosa atmosfera di un ambiente senz’auto in cui ci si sposta a misura d'uomo.

Viagginbici (Francia, tra Chatenois e Bergheim, domenica 2 Giugno 2013, per una giornata di festa in un'atmosfera gioiosa, dinamica e chic: la Strada dei vini fra i due villaggi viene riservata a chi si presenta in bici, sui pattini, in monopattino, sui roller ski, di corsa oppure in marcia. Per la giornata vige il white dress code, ovvero i partecipanti sono invitati a presentarsi vestiti di bianco, il colore dei "Bianchi d'Alsazia". Se il vostro mood è muovervi e girovagare, troverete un'attività che soddisferà le vostre aspettative. L'Alsazia sperimenta per la prima volta questo stile di turismo decisamente moderno e audace, adottando la "slow attitude" per una parte della sua leggendaria Strada dei vini. Il suggerimento arriva da www.viagginbici.com/ ), il nuovo sito di cicloturismo e di viaggi a due ruote pensati per tutte le gambe. Ad inventare lo Slow Up è stata la Svizzera che nel 2012 ne ha calendarizzati addirittura diciotto, e tutti di successo. Il prossimo evento è in programma appunto in

Definita ufficialmente strada turistica nel 1953, la Strada dei vini d’Alsazia serpeggia per oltre 170 km, dalla porta di Thann (a sud) a quella di Marlenheim (a nord), percorrendo valli e pendii, tra paesaggi di grande bellezza, attraverso circa 70 paesi vinicoli tra sentieri del vino, ospitali winstubs e cantine di degustazione fresche ed accoglienti, ed è costellata di castelli e bastioni medievali carichi di storia e di tradizione. Un viaggio in questa regione significa dunque una full immersion nella natura, ma anche nella cultura e nei sapori di una delle regioni più pittoresche di Francia.

Il marchio SlowUp è protetto. Chi desidera organizzare una manifestazione di questo tipo deve richiedere una licenza e inoltrare il concept della manifestazione alla società che detiene il marchio ( www.slowup.ch ). I criteri di qualità di slowUp garantiscono vantaggi sia ai partecipanti che ai comuni coinvolti e ai partner regionali e nazionali.