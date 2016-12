Cicloturismo: i luoghi più belli per pedalare

15:27 - Il Giro d'Italia, la celebre gara ciclistica che tiene con il fiato sospeso generazioni di appassionati delle due ruote, prende il via da Napoli sabato 4 maggio: per chi vuole vivere in prima persona il piacere di una corsa in bicicletta e, magari, organizzare una vacanza… a pedali, ecco qualche suggerimento sui luoghi più belli e più attrezzati per chi va in bicicletta, in Italia e in Europa.

TripAdvisor®, la celebre community internazionale di viaggiatori, propone cinque tra le migliori piste ciclabili in Italia suggerite e recensite dai propri utenti. “Visitare un luogo in bicicletta è un ottimo metodo per apprezzare i paesaggi, immergersi nelle bellezze naturali e, perché no, tenersi in forma” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “Le piste ciclabili rappresentano una risorsa importante per un turismo sempre più alla ricerca di offerte complete e attente all’ambiente”. Ecco a Top Five.

Pista Ciclabile Area 24 - San Remo - Lunga oltre 20 km, questa ciclabile, che si snoda sul tracciato costiero della vecchia ferrovia che congiungeva Ospedaletti a San Lorenzo al Mare, è celeberrima tra pedoni e ciclisti per i suoi panorami mozzafiato sul Ponente Ligure. Qui è possibile passeggiare, correre, andare in bicicletta in tutta tranquillità e sicurezza, tutto sul mare

Ciclabile della Pusteria (San Candido - Lienz) – Collega San Candido all’Austria ed è completamente immersa nel verde dell’Alto Adige. Il percorso è prevalentemente in pianura e in discesa ed è quindi adatta anche a ciclisti poco allenati. E se le forze vengono meno, si può anche fare il ritorno in treno con trasporto bici al seguito.

Ciclabile della Drava - Parte dalle sorgenti del fiume Drava a Dobbiaco e arriva a Marburgo in Slovenia lungo un percorso di oltre 350 km. E' in gran parte immersa nel verde e si snoda lungo paesaggi di grande bellezza, che ricompensano i viaggiatori per lo sforzo della pedalata.

Ciclabile della Pusteria (Dobbiaco - Rio Pusteria) – Si parte da Sesto Pusteria, seguendo quella che d’inverno è una pista da fondo, si scende fino a San Candido e si prosegue poi verso Brunico. La strada non presenta particolari difficoltà, ma in alcuni tratti è sterrata: chi viaggia con i bambini deve dunque tenerlo presente. Pista ciclabile Malles – La pista si snoda lungo l’Adige, da Malles a Merano. tra meleti e il verde delle montagne, E' un percorso agevole, adatto alle famiglie e a coloro che amano pedalare in mezzo al verde, tra i graziosi borghi della valle.

Altri suggerimenti arrivano da Hotels.com, sito leader nella prenotazione di hotel online, che propone alcune destinazioni ideali per una vacanza di qualche giorno in sella alla propria bicicletta lungo celebri itinerari.

L’itinerario ciclistico di Assisi e dintorni – Italia - L’itinerario ciclabile collega paesi a breve distanza uno dall'altro e ha variazioni altimetriche molto lievi: è quindi alla portata di tutti. Il percorso si sviluppa in una delle zone più affascinanti dell’Umbria, tra bellezze artistiche e splendidi paesaggi, alla scoperta di borghi medioevali e delle tappe più importanti della vita di S.Francesco d’Assisi.

“La ciclabile di Mozart”- Salisbugo – Austria - Si pedala su una pista lunga circa 450 km, si attraversa St. Gilgen, conosciuto come “il paese di Mozart”, in cui è nata e vissuta la mamma del celebre musicista, ma anche il pittoresco villaggio di Oberndorf, luogo in cui Mozart scrisse alcuni dei suoi componimenti più celebri. Un’avventura perfetta per attraversare i verdi panorami austriaci e visitare le storiche città del Salisburghese.

Romantische Straße – Germania – E' uno dei più noti percorsi ciclabili d’Europa: collega le Alpi al fiume Meno, lungo il confine occidentale della Baviera lungo oltre 350 chilometri di piccole strade di campagna tra i meravigliosi e storici borghi medievali della Bassa Franconia, della Svevia e della Baviera. Si possono ammirare Würzburg, Rothenburg, Nördlingen e Dinkelsbuhl, cittadine dal suggestivo passato, fortunatamente risparmiate dai bombardamenti della guerra, fino ad Augusta, a Füssen e i suoi castelli. Da qui parte un altro celebre itinerario, la Strada tedesca della Alpi.