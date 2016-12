Mugello: terra di Giotto e dei Medici

Tutte le informazioni per organizzare il viaggio sono disponibili su www.mugellotoscana.it.

Il nostro punto di partenza è Firenze; il viaggiatore imbocca la via Bolognese (SS65). 15 chilometri dopo essere usciti dal tessuto urbano si arriva a Pratolino, dove sorge Villa Demidoff (fu dimora medicea demolita nell’Ottocento e ricostruita dalla famiglia russa di cui oggi porta il nome) che merita una visita per il grande giardino all’inglese, arricchito da grotte, fontane e sculture d'eccezione, come l' ”Appenino” del Giambologna. Si prosegue sulla strada poco trafficata che scollina dolcemente e si apre a panorami lussureggianti, qua e là interrotti da tracce bianche delle recenti nevicate. E’ nei boschi che, percorrendo curva dopo curva, vediamo vaste distese di castagneti e marroneti, dove nascono frutti pregiati del territorio come i marroni del Mugello IGP, i funghi, i tartufi: si tratta solo di alcuni dei prodotti che rendono unica la tavola tradizionale mugellana.

Ripreso il viaggio, si procede sulla strada SS551 in direzione Vicchio. Da visitare la casa di Giotto, un sobrio edificio medievale situato sull’incantevole colle di Vespignano (informazioni allo 0558439225) e la casa di Benvenuto Cellini, in pieno centro, nel corso del Popolo. Avendo un po’ di tempo per una deviazione, potremmo visitare la Pieve di San Lorenzo a Borgo San Lorenzo, un importante edificio romanico che conserva una Madonna attribuita a Giotto (per informazioni e orari tel. 0558459295).

Dal paese, con una breve passeggiata a piedi si può raggiungere il Lago di Montelleri, un luogo suggestivo circondato da un parco, area attrezzata per pic nic e spazio giochi per bambini (il Mini Parco Avventura sugli Alberi) oltre a percorsi trekking e per mountain bike.

si scorge la bella torre ed i merli deluna fortificazione quattrocentesca costruita da Michelozzo su un edificio difensivo preesistente. Si continua ancora in direzione nord, verso Scarperia, la località “alla scarpa”, cioè ai piedi dell’Appennino. Nota per la lavorazione artigianale dei coltelli fin dal Medioevo, Scarperia è un borgo dall’aspetto antico, il cui cuore dell'insediamento è iluna residenza di impianto trecentesco con la facciata ricca di stemmi antichi (alcuni provenienti dalla bottega dei Della Robbia), severa e turrita sul lato che guarda la piazza, vera e propria fortezza invece sul retro. All’interno si trovano affreschi e ornamenti di epoca rinascimentale, in contrasto con il rude aspetto esterno dell’edificio. Al piano superiore è custodita una "Madonna con Bambino e Santi" (del 1554) della scuola del Ghirlandaio. Una passeggiata senza cartina per il borgo ci farà apprezzare lo spirito nobile e al contempo semplice che i suoi palazzi, le sue chiese ed i vicoli emanano. E poi giunge l’ora di ritirarsi: a poca distanza da Scarperia il viaggiatore troverà un’esclusiva sistemazione presso il “Poggio dei Medici” ( www.golfpoggiodeimedici.com) , un elegante resort e golf dal grande valore storico e paesaggistico, riconosciuto recentemente come l'unico campo italiano tra i primi dieci più belli al mondo. Una cena superba con proposte tipiche della cucina mugellana e toscana soddisferà le voglie gastronomiche del nostro viaggiatore; ed al risveglio la giornata potrà iniziare con un tuffo nel centro benessere.