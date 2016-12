Dal Trasimeno verso Perugia

Sul confine fra Toscana e Umbria, Città della Pieve è un paese costruito interamente in mattoni, noto per essere la città natale di Pietro Vannucci detto il Perugino e anche, più popolarmente, per essere stata la scenografia naturale della seguitissima serie televisiva Carabinieri. Da visitare l’Adorazione dei Magi del 1504 del Perugino, conservata nell’Oratorio di Santa Maria dei Bianchi, ed il singolare obelisco etrusco del V secolo a.C., attualmente situato al pianterreno del Palazzo della Corgna. Per i tipi più contemplativi andrà ritagliata una mezz’ora per godere dello spettacolare panorama, uno dei più ariosi dell’Italia centrale: a sud il Monte Cimino, a sud-est il Peglia e i Monti Sibillini, a est il Montarale, la Valle del Nestore e il Subasio, a nord i colli intorno al Trasimeno e poi la Valdichiana e il Pratomagno, a ovest l’Amiata e, più vicino, il Cetona.

Adesso il viaggiatore si dirige verso nord, prendendo la SR71. Lungo la strada, comoda da percorrersi in auto, in moto o in bicicletta, che riserva sempre nuovi profili del lago e del paesaggio circostante, si apprezza un paesaggio rurale, con casolari, orti, vigneti e olivi. E poi si apre davanti agli occhi lo scorcio su uno dei borghi più belli d’Italia,, con il suo centro storico che si protende verso le acque lacustri a forma di cuore (basti guardare il Trasimeno nelle foto da satellite); fu Federico II di Svevia a dare a Castiglione l’aspetto attuale intorno alla metà del 1200, con le caratteristiche mura della Rocca del Leone. Si tratta di un pentagono irregolare, con cinque torri e tre porte, da cui, proseguendo sulle mura perimetrali e percorrendo i camminamenti di ronda, ci si affaccia sul lago. Non distante si trova anche qui un Palazzo Della Corgna, cinquecentesca reggia appartenuta all’omonimo casato, imparentato con papa Giulio III, che dominava la zona; fu costruita su un preesistente casino di caccia e affrescata con scene che spaziano dalla mitologia greca e latina fino ad arrivare alla celeberrima battaglia del Trasimeno di Annibale. Sosta alla Cantina del Trasimeno ( www.stradadelvinotrasimeno.it ) per le nostre curiosità enologiche sulla Doc dei Colli del Trasimeno e poi ci si rimette in moto lungo la SR71 per Tuoro sul Trasimeno. Qui, scesa la sera, il nostro viaggiatore trova il meritato riposo in una romantica villa liberty del 1800, quella che fu l’alcova di una nobildonna: Lady Merion dubitando del Barone di Rondò, suo amante, come prova d'amore si fece erigere una dimora dove immergersi nella sua tanto amata arte e dove suonare in assoluta tranquillità la sua arpa. E’ chiamata “Capricci di Merion” ( www.capriccidimerion.it) , è un agriturismo con nove stanze realizzato in quell’antica residenza; ancora oggi, nelle deliziose salette del ristorante, si ascoltano brani suonati dal vivo dall’arpa.