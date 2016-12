Ville Venete: un soggiorno da nobili

In tutta la regione Veneto , precisamente nel territorio che dal Garda va all'Isonzo, ci sono benville simbolo del patriziato della Repubblica di Venezia, le cosiddette Ville Venete . Da oggi, 136 di queste, si sono aperte all’internazionale, per la ristorazione e come scrigno delle eccellenze produttive locali. Il progetto, inserito all’interno di una proposta di “Paesaggio culturale” al più alto livello mondiale, è stato realizzato dalla Regione del Veneto insieme alle associazioni dei proprietari di questi straordinari palazzi. Un'ottima occasione per organizzare un itinerario in terra veneta alla scoperta delle più belle Ville Venete.

Di Villa in Villa...

Tra le diverse Ville Venete che hanno aderito alla carta dei Servizi, suddivise tra Ville dell’Accoglienza (dove sono possibili pernottamento e/o ristorazione) e Ville come Luoghi della Cultura (aperte alle visite), distinte per offerta di ospitalità, per Provincia e per tipologia di territorio, vi proponiamo un itinerario che dalle stupende ville di Andrea Palladio, inserite nell'elenco delle Ville come Luoghi della Cultura arriva fino “Ville affacciate sull'acqua”

A Vicenza e provincia, tra le varie ville di Palladio, spiccano sicuramente sia Villa Almerico Capra detta "La Rotonda" che Villa Pisani Bonetti (ex Villa Pisani), a Bagnolo di Lonigo (VI). Mentre, in provincia di Treviso, non è da tralasciare una visita a Villa Emo di Fanzolo di Vedelago. Villa Almerico Capra, detta "La Rotonda", fatta costruire da Paolo Almerico, a partire dal 1566, ad Andrea Palladio e completata dai fratelli Capra, è uno dei più celebrati edifici della storia dell'architettura dell'epoca moderna. Da non lasciarsi sfuggire: la sala centrale circolare con gli affreschi di Alessandro Maganza, che ritraggono allegorie legate alla vita religiosa e alle Virtù ad essa collegate: Fama, Religione, Benignità, Temperanza e Castità e le gigantesche figure di dei della mitologia greca, opera successiva del Dorigny. Altro capolavoro di Palladio è Villa Pisani Bonetti, edificata tra il 1544-1545 per volontà della potente famiglia Pisani. La villa è nota per i suoi importanti affreschi attribuiti a Francesco Torbido, allievo di Giulio Romano. Infine, sempre del Palladio, è l'affascinante Villa Emo, costruita probabilmente a partire dal 1558 su commissione della famiglia Emo di Venezia. L'edificio si presenta come una delle più compiute ville palladiane. Da non lasciarsi sfuggire: gli interni riccamente decorati con affreschi di Giovanni Battista Zelotti