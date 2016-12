Viaggio in Toscana con il treno a vapore

Un viaggio “lento”, treni storici, littorine d'epoca e una terra ricca di paesaggi mozzafiato, arte e storia. Non è un sogno, sono le caratteristiche reali di un affascinante viaggio in Toscana che da Siena conduce fino al Monte Amiata. Uno dei tanti itinerari proposti da TrenoNatura, iniziativa a cura dell'associazione Ferrovie Turistiche Italiane, alla scoperta dei più bei borghi delle Terre di Siena, a bordo di antichi treni a vapore. I viaggi proposti si svolgono fino alla metà di dicembre e toccano diversi borghi in concomitanza di fiere, mercati o sagre di stagione.

Da Siena al monte Amiata, per la Festa della Castagna

Il viaggio parte da Siena alle ore 08,15 con il treno storico a vapore per poi arrivare ad Asciano verso le 9,00. Qualche informazione su Asciano: il piccolo borgo, posto su un'altura dell'alta valle del fiume Ombrone, è un concentrato di bellezze artistiche e paesaggistiche. Qui infatti sorge la bella basilica di Sant’Agata (XI sec), con le opere del Signorelli e del Sodoma, il Museo di Arte Sacra che custodisce pregiate opere trecentesche e quattrocentesche, la bella chiesa di San Francesco (XIII sec) , la piazza del Grano con la particolare fontana in travertino e il Palazzo del Podestà. Infine da Asciano partono le magnifiche strade come la storica Lauretana verso Siena, la via di Rapolano e la splendida strada bianca di Monte Sante Marie.

Parco della Val d'Orcia, la zona del Brunello di Montalcino, delimitata dalle valli dei tre fiumi Orcia, Asso e Ombrone, e le Crete Senesi. Qualche appunto sulle zone in questione: il Parco, voluto dalle comunità di Castiglione d'Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia, in modo da preservare i beni naturali e artistici della Val d'Orcia, presenta diversi elementi paesaggistici come i calanchi, le biancane, i vigneti, le montagne, i boschi di lecci e di querce. Mentre le famosissime Crete Senesi, conosciute nel Medioevo come Deserto di Accona, sono un paesaggio collinare posto a sud-est di Siena quasi privo di vegetazione, dai forti colori e contrasti, che vanno dal grigio al crema al giallo al rosso, alternato da calanchi e biancane che a tratti divengono suggestivi paesaggi lunari.