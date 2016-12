Bellagio, magia del lago d'autunno

, perla del Lario, ilCi si può arrivare a bordo di un battello d’epoca, calandosi nella suggestione di una traversata anni Cinquanta, oppure via strada, percorrendo le strette curve chiuse fra rocce sporgenti e discese al lago. Il paese sta delicatamente appoggiato su un promontorio che si protende verso le Alpi, verso le acque e verso il cielo, come fosse la prua di una nave diretta verso le regioni fredde. Il nostro viaggiatore può godere appieno la malìa di questo luogo girandovi intorno, fra terra e acqua, per osservarlo da ogni angolazione possibile, ripensando alle mirabili descrizioni di questi luoghi che ne fece Alessandro Manzoni nei “Promessi Sposi”.

Parcheggiamo a due passi dal centro storico e proseguiamo a piedi (per le indicazioni e i consigli turistici su Bellagio www.bellagiolifestyle.it ). Bellagio è stata considerata fin dall’antichità una meta privilegiata, prima per i patrizi romani, poi per le nobili famiglie lombarde, che vi costruirono imponenti ville, proprio a due passi dal lago, dalla bellezza sconvolgente e proibitiva. Poeti, scrittori, musicisti, attori, ne sono rimasti stregati: da Plinio il giovane a Twain, da Leonardo da Vinci a Napoleone, Shelley, Stendhal, Flaubert, da Giordano a Toscanini, Franz Liszt, fino ai più noti divi contemporanei di Hollywood.

Partiamo a bordo dell’auto o della moto da Lecco, all’estremità meridionale del braccio est del lago, imboccando la SS583 lungolago. Fin da subito si apprezza la bellezza di queste rive, ruvide e ritrose, a tratti perfino inospitali, le cui peculiarità richiamano migliaia di frequentatori italiani e esteri ogni anno. In questa stagione la vegetazione veste di giallo bruno l’orizzonte lungo tutto il tragitto per Bellagio, ma dopo aver superato Onno, e poi Vassena, quando saremo alle porte del nostro borgo, pian piano anche lo sguardo si riempirà di una incredibile tavolozza di colori di fronte a qualche scorcio dei magnifici giardini delle ville ottocentesche, in particolare quelli di Villa Serbelloni e quelli di Villa Melzi ( www.giardinidivillamelzi.it)

foto Ufficio stampa

Tornando indietro verso il centro storico del paese si incontra la chiesa di San Giacomo, dove Vittorio Sgarbi ha recentemente scoperto un dipinto di Orsola Maddalena Caccia, la suora pittrice del 1600, figlia del più famoso pittore Moncalvo. La “Madonna con Bambino, San Giovannino e San Giuseppe” merita una visita. Nella stessa piazza della Chiesa si trova una torre, unica traccia del medievale sistema difensivo di Bellagio, che oggi è divenuta un centro per esposizioni temporanee (Torre delle Arti, www.torredelleartibellagio.com ). Da qui inizia una passeggiata nelle vie tortuose dei negozi, alcuni espongono sete locali interessanti. Nelle viuzze si notano abitazioni caratteristiche, tutte da vedere.

Prima di far scendere la sera meglio sistemarsi in una comoda camera con vista sul lago dell’Hotel Bellagio ( www.bellagio.info ), o del Belvedere ( www.belvederebellagio.com ) o dell’esclusivo Grand Hotel Villa Serbelloni ( www.villaserbelloni.it ), per poi sedersi ad una tavola imbandita con cucina tradizionale del lago da Bilacus ( www.bilacusbellagio.it ) oppure, per trovare un pizzico di innovazione, al ristorante Silvio ( www.bellagiosilvio.com ). Anche i più diffidenti nei confronti del pesce di lago troveranno queste pietanze superbe; e per finire in dolcezza Christian, il titolare tuttofare del ristorante, serve un eccellente gelato lavorato con una vecchia macchina gelatiera, una delle prime realizzate in Italia decine di anni fa. Nel week end il locale più di tendenza dove trascorrere la serata è il Lido ( www.lidodibellagio.com ), affacciato direttamente su una delle poche spiagge del lago (in estate è ben frequentato da giovani e VIP provenienti da tutto il mondo), e per questo è considerato un punto di riferimento romantico oltre che divertente; e si finisce per tirar tardi. Al mattino successivo il nostro viaggiatore salirà di nuovo sulle ruote per percorrere l’altro versante del lago, quello che sempre sulla SS583, va in direzione Nesso. Questo tratto di strada è molto tortuoso, ma affrontato con la giusta calma, risulterà un accattivante insieme di curve e controcurve fra scorci paesaggistici unici.



Da Nesso poi si può decidere di allungare il giro e salire fino a San Zelbio, oppure si può ritornare indietro e prendere le indicazioni per Chevrio (SP41): si trova a circa 600metri di altitudine e permette una vista sul lago mozzafiato. Tutto cambia decisamente: ci troviamo di fronte a un paesaggio tipico della montagna, fra pascoli, mucche e trattorie semplici (i loro piatti sono quelli della tradizione contadina), pur con terrazze vertiginose sul lago, come la Baita Belvedere ( www.baitabelvedere.it) . Proseguendo ancora per altri 6 chilometri circa si raggiunge la Madonna del Ghisallo, il santuario della patrona dei ciclisti (la salita del Ghisallo è stata spesso inserita nel tracciato del Giro d’Italia), a fianco del quale si può visitare il museo del ciclismo ( www.museodelghisallo.it ).

Dopo aver riempito lo sguardo (e la memoria della macchina fotografica) di immagini da cartolina, il nostro viaggiatore scenderà a Bellagio proprio in tempo per fare un giro in motoscafo. Vale la pena di farsi condurre da guide, esperte almeno quanto l’attuale assessore al Turismo del Comune, Luca Leoni, che, oltre a raccontare la storia, le leggende e qualche gossip, un po’ come Orfeo con ila sua lira trascina il viaggiatore in un sogno all’interno di ciascuna delle misteriose ville che l’imbarcazione costeggerà.