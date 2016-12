On the road da Assisi a Perugia

foto Agenzia di Promozione Territoriale

è una regione ricca di bellezze naturali, artistiche e culturali. Nota ai più per l'affascinante città diche, dal 2 al 7 ottobre, è pronta a festeggiarecon tutti gli onori del caso, la bella regione è anche terra di antichi. Allora perché non approfittare di tutte queste ricchezze, per concedersi qualche giorno alla scoperta di piccoli centri artigianali, come Deruta e Torgiano, in un on the road che da Assisi conduce fino a Perugia.