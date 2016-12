Cinque Terre: a piedi nella natura

Nei Paesi Nordici è una tradizione, ma la passione per l'escursionismo a piedi si sta sempre più diffondendo anche nel nostro Paese. E una interessante opportunità per praticare questa forma di turismo è offerta ora dalche, con alcune iniziativepropone al popolo dei camminatori un calendario disui sentieri delleuno dei territori più suggestivi della Liguria.

Il primo appuntamento è in programma per sabato 15 settembre ed è dedicato in particolare a fotografia, vendemmia e paesaggio. I partecipanti, accompagnati da una guida naturalistica, percorreranno il primo tratto dell'itinerario da Manarola a Volastra, in compagnia del fotografo paesaggista Davide Marcesini e del viticoltore locale Alessandro Crovara tra i vigneti sulle terrazze a picco sul mare, in periodo di vendemmia. Al termine degustazione di vini. La durata dell'itinerario, da Manarola a Volastra, è di circa 2 e 30 ora circa (andata e ritorno) ed è di difficoltà media, mentre il tempo complessivo dell'attività è di circa 4 ore circa. Sempre per sabato 15 settembre è fissato l'appuntamento "Il borgo dell'acciuga", escursione lungo il sentiero che porta da Vernazza a Monterosso. Qui i partecipanti hanno a disposizione una guida naturalistica che accompagna il gruppo fino al borgo in festa nel giorno dedicato all'acciuga salata. La durata di questa escursione è di circa 2 ore (solo andata) e la difficoltà è media.

In programma ci sono cinque diversi appuntamenti, con la presenza di guide turistiche-ambientali esperte e con il supporto delle Gev (Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia della Spezia). In ogni appuntamento è previsto uno spazio dedicato ai sapori locali, con assaggi e degustazioni guidate delle eccellenze dei Parchi di Montemarcello Magra e dell'Appennino tosco emiliano. Oltre al Parco nazionale delle Cinque Terre, il Festival coinvolge infatti varie aree protette tra Toscana, Corsica, Liguria e Sardegna, partner nell'ambito del progetto transfrontaliero Co.Re.M. Cooperazione delle Reti Ecologiche nel Mediterraneo. La manifestazione è caratterizzata dal basso impatto ambientale.

foto Ufficio stampa

Sabato 29 settembre si svolge invece "Camminare in musica", in compagnia del cantautore dialettale Enrico Bonanini, vincitore del premio per il miglior testo al Festival San Giorgio della Canzone Dialettale Ligure e, naturalmente, di una guida esperta. Con loro si percorre il primo tratto del sentiero n.3 da Riomaggiore al Santuario della Madonna di Montenero, alla scoperta dello splendido osservatorio sul mare: un itinerario in musica alle radici dell'identità locale. Al termine una degustazione di prodotti dei Parchi dell'Area Vasta. Durata totale dell'attività e di 5 ore circa e la difficoltà è media.

Sabato 6 ottobre l'appuntamento è con trekking e poesia. Una selezione ragionata di versi ispirati alla natura delle Cinque Terre, interpretata dall'attrice Jole Rosa, scandisce un itinerario a tappe attraverso il sentiero 4b che da Fossola porta alla costa di Monesteroli. In compagnia di una guida si percorrono poi i sentieri che portano alla località Colle del Telegrafo per assaggi di prodotti locali. L'escursione dura circa 5 ore circa. Domenica 7 ottobre c'è poi un'iniziativa dedicata ai bambini e intitolata "Io dipingo La Via dell'Amore" . Il celebre percorso viene interpretato dai più piccoli, tra i 6 e gli 11 anni, attraverso il gioco e la pittura ad acquerello, insieme al pittore-educatore Alessandro Incerti e a una guida escursionistica. La visita si articola in tre momenti: il racconto; l'espressione artistica; la "merenda" con i prodotti locali dei Parchi dell'Area Vasta. Durata totale: 3,50 ore, difficoltà minima.