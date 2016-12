In viaggio sulle tracce dell’imperatore Tiberio

Itinerario storico, sulle orme di Tiberio

Prima di cominciare il viaggio è bene avere qualche informazione sul grande imperatore Tiberio in modo da poter “gustare” meglio tutti i luoghi da visitare. Tiberio Giulio Cesare Augusto, appartenente alla dinastia giulio-claudia, fu il secondo imperatore romano e governò Roma dal 14 al 37. Durante il suo governo operò alcune importanti riforme e rese sicuri i confini grazie all'opera di suo nipote Germanico, dopo la cui morte Tiberio si allontanò da Roma per ritirarsi nell'isola di Capri. E proprio da qui che parte il viaggio alla scoperta di questo abile e attento politico della Roma antica. Un itinerario con escursioni a piedi e in barca al di fuori dei circuiti tradizionali, fra ville antiche, grotte e ninfei. Senza dimenticare le delizie della cucina campana che aggiungono al percorso la dimensione del gusto. Tre giorni, in compagnia di un archeologo del mondo romano, per delineare un personaggio unico tra testimonianze del passato e paesaggi incredibili.

I luoghi da visitare a Capri sono: Villa Jovis, Villa di Palazzo a Mare, Villa Damecuta e i Bagni di Tiberio. Meraviglie archeologiche da scoprire con un itinerario a piedi e in barca, il punto di vista migliore per godere anche di una natura splendida e di panorami mozzafiato. La celeberrima Grotta Azzurra, frequentata già dall’epoca romana, attenderà chi vuole raggiungerla con un’escursione facoltativa. Il giorno dopo invece è prevista una visita alla Grotta di Seiano e alla Villa di Lucullo, altri siti ricchi di arte e mistero. Mentre il terzo giorno l'itinerario conduce dritti dritti alla Villa di Tiberio a Sperlonga, con la sua grotta-ninfeo dove furono scoperti i gruppi scultorei oggi conservati nell’attiguo Museo Archeologico.