Da Milano, la Millon Marathon 2012

E' un evento riservato ad auto storiche e moderne di particolare interesse sportivo, una gara di regolarità e un momento di aggregazione tra i concorrenti e gli appassionati del mondo motoristico: siamo all'edizione 2012 della Millon Marathon, un evento inserito nel “Challenge della Solidarietà 2012 “ con la partecipazione di numerosi club e team italiani. Dal 19 luglio la manifestazione propone un mix di passione ed adrenalina, di avventura e relax, di benessere e curiosità, in cui il gusto della guida si sviluppa in un affascinante itinerario.

Si parte dal rinnovato impianto dell' Idroscalo di Milano alle 9.00 per raggiungere ed attraversare la Svizzera: si transita per Varese e da Porto Ceresio. La prima tappa termina nella cittadina termale tedesca di Badenweiler nella Foresta Nera tedesca. I concorrenti avranno modo di rilassarsi nella serenità e nel benessere delle Terme " Romerbad ". Nella seconda tappa, lasciata la Foresta Nera, Strasburgo con la sua Cattedrale gotica, l’orologio astronomico e la “ Petite France “ , accoglierà la visita turistica dei partecipanti che si ritroveranno nella cittadina dei " purosangue ": Molsheim sede della mitica fabbrica Bugatti che i concorrenti ammireranno oltre ad una visita facoltativa al Museo locale.

Luoghi incantevoli quelli dell’Alsazia, la strada dei vini e quindi l’interessante e fiabesca Dabo nella Mosella, porteranno la seconda tappa in Lussemburgo per una ulteriore serata di fascino nel lussuoso hotel Sofitel Europe. Una tappa impegnativa la terza: dal Lussemburgo all’attraversamento della Manica fino a Dover con le sue bianche scogliere. Dalle fresche Ardenne alla "calda " sessione di prove nel Centro Formazione Conduttori di Colmar-Berg con l'adrenalina del circuito sperimentale della Good Year. Dopo la sosta pranzo al Centro di Formazione Conduttori, i concorrenti percorreranno parte dello storico circuito di SPA-Francorchamps e dall'esterno " vivranno " le emozioni della manifestazione in svolgimento prima di indirizzarsi verso Liegi e quindi Calais.

La carovana si ritroverà al Ferry Terminal di Calais per l’imbarco su un modernissimo ferry destinato a Dover: saranno proprio le bianche scogliere a proteggere i concorrenti nella loro prima notte inglese in riva al mare. Con la realtà della guida opposta, le prove crono di Dover e l'attraversamento del Kent la gara arriverà nell' immensa Londra olimpica: non mancheranno di certo le emozioni nella tappa conclusiva della Millon Marathon. Sarà indescrivibile la sensazione finale dei concorrenti che avrà il suo apice alle premiazioni nella serata di gala conclusiva all'hotel Dover Marina di Dover.

Il programma dettagliato e la proposta per il rientro con un programma di sicuro interesse è consultabile sul sito dell’evento: www.millonmarathon2012.com