Itinerari nella natura del Ponente ligure

Itinerari in partenza dal Monte Ceppo

Il Monte Ceppo, importante rilievo che sorge nel comune di Baiardo, è il punto di partenza ideale per scoprire la natura, i borghi e tutte le bellezze paesaggistiche della Liguria interna. I diversi itinerari sono descritti nella guida "Weekend nella Natura - 45 itinerari nelle oasi del Wwf e nelle Fattorie del Panda", Touring Editore. I cammini si sviluppano lungo sentieri e mulattiere, che partono da tutti i borghi delle valli Nervia e Argentina, e conducono a interessanti escursioni nei dintorni. Sono da menzionare in particolare: il cammino che conduce da Dolceacqua al santuario dell'Addolorata, quello che da Apricale porta alla pieve di San Pietro in Ento e al tumolo preistorico di Pian del Re, l'itinerario che da Montalto Ligure porta al santuario dell'Acquasanta, il sentiero che da Badalucco conduce al monte Faudo e alla Tana Bertrand e infine quello che da Taggia arriva fino al borgo di Castellaro. Punto di snodo di tutti i sentieri è la Casa del Ghiro Sveglio, una delle strutture inserite nella cayena dell Fattorie del Panda del WWF. La casa è particolarmente adatta a famiglie con bambini, con le sue stanze decorate e arredate come un luogo abitato da gnomi e folletti. Inoltre gli ospiti della fattoria non solo possono coltivare e acquistare diversi prodotti come olio, lavanda (storica coltivazione di questa zona, recentemente recuperata e reintrodotta in azienda) e piante officinali, ma hanno anche l'opportunità di sperimentare alcune attività come il “Libero giardino delle erbe”, un percorso alla scoperta di un mondo perduto, e il “Giardino dei Semplici”, dove la natura offre tutto il necessario per l'alimentazione e la cura personale.

Da non perdere nei dintorni

Apricale, nella valle del Mandancio. Il borgo, in provincia di Imperia, si presenta scenograficamente arroccato su una dorsale dominata dall'altura fortificata del castello della Lucertola (maniero dei Doria). Spicca, tra le affascinanti casette del borgo, la torre campanaria della parrocchiale della Purificazione, a forma di piramide acuta e ornata curiosamente da una bicicletta. Nei carugi del borgo si aprono invitanti ateliers. D'estate, nella caratteristica piazza centrale e nelle vie del paese si svolgono gli spettacoli notturni del Teatro della Tosse.