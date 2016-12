Sella Ronda, cuore delle Dolomiti

Partiamo dalla Val Gardena. Il nostro viaggiatore arriverà in auto o in moto a Ortisei. Per prendere confidenza con le meraviglie della zona è perfetto salire in quota sull’Alpe Resciesa con il trenino che in pochi minuti arriva a circa 2.200 metri in un punto panoramico (www.resciesa.com); meglio ancora se si sale ancora un po’ lungo il sentiero 35 che, attraverso pascoli di mucche che procedono al ritmo dai campanacci, porta ad un affaccio a 360° sulle vette dolomitiche. Chi è ben allenato può cimentarsi in un giro del Sella in sella alla bici – per dirla con un azzeccato gioco di parole –, per tutti gli altri meglio avere mezzi motorizzati. Da Ortisei si prende la SS242 in direzione Selva di Val Gardena e poi si gira sulla SS243 verso il Passo Gardena. Le curve sono per lo più morbide e panoramiche, disegnate con tratto deciso in mezzo al verde. Via via che si sale si apre davanti agli occhi il mastodontico sasso del Sella: ci illude di riuscire a dominarlo in un baleno, invece ad ogni metro percorso la montagna si fa sempre più grande e irraggiungibile. Arrivati a quota 2121 metri ecco il cartello del passo Gardena, il luogo che la leggenda vedeva abitato da orchi e streghe almeno fin quando un fitto e impenetrabile bosco lo rendeva buio e misterioso. Oggi da qui si mira oltre al Sella anche il gruppo del Puez-Odle.

La strada prosegue, da cui si vedono le cascate sul Sella alimentate dal piccolo lago Pisciadù a 2585 metri (chi volesse potrebbe arrivarci a piedi seguendo il sentiero 651 e poi il 666, che è parte dell’Alta Via numero 2 fino al Rifugio Cavazza Pisciadù). Ancora un po’ di strada fra pascoli, abetaie, conche e pareti rocciose e si arriva a Corvara. Il paese si estende sotto il massiccio del Sassongher, una impervia e affascinante torre dolomitica.Un’escursione a piedi da fare partendo da Corvara è quella verso: si prende la funivia verso Crep de Mont (2200 metri) e poi la seggiovia del Vallon (2553 metri), si segue il sentiero 638, finché non si raggiungono i 3152 metri del Piz Boè. L’aria è rarefatta e può farci girare un po’ la testa – non solo per l’emozione – quindi dopo essersi rifocillati brevemente al rifugio Piz Fassa conviene scendere attraverso la Forcella Pordoi e la funivia fino al Passo Pordoi (2239 metri). Chi dovesse rientrare a Corvara potrà prendere i mezzi pubblici e poi salire in auto per attraversare il passo Campolongo, forse il meno noto dei quattro passi e ritornare al passo Pordoi, prima di procedere in direzione del Sella sulla SS48.