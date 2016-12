In cammino lungo l'antica "via del sale"

Il, il pellegrinaggio che unisce i 25 santuari mariani della Brianza ai tre luoghi “simbolo” della devozione agostiniana in Lombardia (Rus Cassiciaum-Cassago Brianza ove Agostino si convertì, Milano ove egli fu battezzato dal Vescovo Ambrogio, e Pavia ove le reliquie del Santo sono conservate), si è allungato in direzione sud, con l’inaugurazione ufficiale a piedi “nei due sensi” del. Un percorso a piedi lungo la suggestiva e splendida “via del sale”, il sentiero che univa e tuttora unisce le città di Genova e Pavia lungo la tratta appenninica.

Fu infatti proprio lungo la via del sale che, nel VIII secolo, il grande re Longobardo Liutprando fece trasportare solennemente a Pavia le sacre reliquie agostiniane, (conservate nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro) scampate così al trafugamento di pirati saraceni e fatte da lui portare in salvo, traslandole da Cagliari e sbarcate a Genova. Un itinerario dunque dalla grandissima valenza storica, religiosa, culturale e paesaggistica, un tracciato a piedi che ha letteralmente contribuito a costruire la storia dei territori ligure e lombardo. E proprio lungo questo percorso, da questa primavera si è inaugurato questa importante estensione del Cammino di Sant’Agostino in direzione nord-sud. Con tale allungamento è possibile, grazie a una rete già costruita di ospitalità “low cost”, percorrere e ammirare letteralmente a piedi tutti i magnifici panorami che vanno dall’alta Brianza sino al mar ligure: una originale e inedita opportunità che consentirà a chi vorrà cimentarsi in questo itinerario di poter andare verso il mare genovese (e viceversa, ovviamente), nel più genuino spirito del cammino “lento e sostenibile” e nel nome di uno dei più importanti santi della cristianità.

Sono proposte due varianti per chi desidera affrontare il percorso da Genova a Pavia. La principale è la cosiddetta "Via Antica", identificata dal Padre Agostiniano Giovanni Lenzi, che interpreta fedelmente il reale percorso dell'urna agostiniana da Genova a Pavia, risalendo da sud a nord per Savignone, Arquata Scrivia, San Sebastiano Curone, Casei Gerola (indicata in verde chiaro, nella mappa sopra). La seconda è invece una proposta più "escursionistica" che conduce il pellegrino da Genova a Pavia in costa agli appennini transitando per Torriglia, Case di Cosola, Varzi, Casteggio (in verde scuro). Qui di seguito la descrizione, tappa per tappa, della seconda proposta

Via Antica, percorso medievale agostiniano da Genova a Pavia: 156 km

1° giorno, da Genova (chiesa della Consolazione) a Savignone (Ge): 32 km

Durante questo primo tratto del cammino, a Savignone, cittadina situata nell'alta valle Scrivia, non tralasciate di dare un'occhiata all'ex monastero di San Salvatore, fondato nel 725 dal re longobardo Liutprando durante il trasporto delle spoglie di sant'Agostino. Oggi l'edificio è trasformato in un' abitazione privata. Invece, tra le architetture civili, merita una visita Villa Gatto, edificata molto probabilmente su disegno di Gino Coppedè, negli anni '20

2° giorno, da Savignone ad Arquata Scrivia (Al): 27 km

Giunti al secondo tratto dell'itinerario, quando sarete ad Arquata Scrivia, cittadina posta a metà strada tra Alessandria e Genova, sulla sinistra dello Scrivia - presso la confluenza del Borbera e dello Spinti nello Scrivia – da visitare è sicuramente la Parrocchiale di San Giacomo e Sant'Antonio, all'interno della quale è conservata la statua lignea dell'Assunta di Bartolomeo Carrea e, nella piazza intitolata a Sante Bertelli (pittore ottocentesco di scuola genovese), oltre a Palazzo Spinola, di un certo pregio sono anche la Casa Grafogliati del 1400, emblema del paese, e la particolare Casa Dallegri, chiamata " di Carlo V".