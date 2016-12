Il mio Cammino a Santiago de Compostela

A metà aprile mi sono messo in viaggio per compiere il mio primo Cammino per Santiago de Compostela.

I campi erano tutti coltivati, ma non si vedeva nessuna fattoria, nessun trattore o contadino che sorvegliasse e controllasse il raccolto. Le grandi città attraversate dal Cammino si possono contare sulle due mani; il resto sono solo piccoli villaggi e molti di questi sono senza i servizi essenziali (farmacia, alimentari). In questi villaggi era difficile vedere delle persone giovani; le poche che si vedevano era tutte piuttosto anziane. Mentre invece le grandi città come Pamplona, Burgos, Leon e Astorga sono città vive, ben organizzate e con monumenti degni di essere visitati. Gli abitanti di queste città erano ben occupati a svolgere le loro attività, ma … trovavano il tempo e la voglia per porgere un sorriso, a me, che ero pellegrino in viaggio per Santiago.

Silenzi interiori ce ne sono stati, ma silenzio dato dall’ambiente in cui mi trovavo assolutamente no. La causa è stata il vento che ha in continuazione sibilato in senso contrario alla marcia e che in molte occasioni era veramente assordante. Il maltempo è stata una costante dei miei 19 giorni di Cammino.

Ho dei ricordi bellissimi di persone che mi hanno chiesto di pregare per loro al mio arrivo a Santiago. Ad esempio una signora di Leon; io le chiesi che autobus avrei dovuto prendere per andare a visitare una certa chiesa; ad un certo punto mi sono trovato in mano il biglietto dell’autobus che lei volle a tutti i costi offrirmi. Questa signora, il cui nome è Ester, non era certamente nobile né ricca, ma poteva essere piuttosto una semplice operaia; i pochi soldi spesi per pagarmi il biglietto, le avrebbero sicuramente fatto comodo. E salutandomi, mi chiese di dire una preghiera per lei a Santiago. Un signore a Burgos, a cui chiesi informazioni per arrivare ad un certo museo, fece due telefonate per liberarsi dei suoi impegni e decise di accompagnarmi, per poi offrirmi il biglietto di ingresso in cambio di una preghiera a San Giacomo.

E la commessa di un bar/pasticceria a cui chiesi un bicchiere di latte. Insieme al latte mi servì una brioche. Quando le dissi che avevo chiesto solo il latte, mi rispose che la brioche era offerta e che se avessi voluto avrei potuto dire una preghiera per lei. E non sarebbe finita questa descrizione un po’ saltuaria di persone che approfittavano di me, pellegrino, per portare la loro preghiera a Santiago.

Sicuramente, tra tutte le emozioni che mi sono rimaste di questo mio Cammino, quella di avere conosciuto tante persone umili o comunque non particolarmente abbienti, che mi hanno aiutato con piccoli o piccolissimi gesti, con un sorriso o con un incoraggiamento è la più Bella.

Penso proprio che rifarò il Cammino e prima di partire pregherò di trovarne altre e sempre più numerose.

