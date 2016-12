Tour tra le Colline pisane

A Pontedera, per scoprire le tutte le sue bellezze

A soli 22 km da Pisa, e poco distante dalle bellissime colline pisane, sorge la cittadina di Pontedera, il maggior centro del, famoso per le sue bellezze naturalistiche e per la sua grande ricchezza artistica. Qui, infatti, non solo le strade cittadine ospitano notevoli istallazioni di importanti artisti contemporanei, tra cui l'opera posta in piazza Garibaldi "Collezione sedili di autore" - di Giò Pomodoro e altri artisti - e il mosaico "Muro di Pontedera" di Enrico Baj, lungo viale Risorgimento, ma è presente anche uno dei musei che ha fatto la storia dell'Italia, il(viale Rinaldo Piaggio, 7). Nato nel 2000, il museo ospita le collezioni Vespa (dai prototipi del 1945, alla Vespa GTV del 2006), Gilera (dalla moto VT 317 del 1909 alla RC600 Parigi-Dakar del 1991) accanto ai più significativi prodotti di Piaggio; ed è sede di notevoli mostre come quella presente attualmente, dell'artista di fama internazionale Giampaolo Talani. L'evento, presente nelle sale del museo fino al 28 luglio, vede dipinti e sculture in bronzo al fianco dei lavori eseguiti dagli studenti liceali che hanno frequentato la bottega d'arte dell'artista, per apprendere la tecnica dell'affresco. Novità assoluta è la presenza del cartone di venti metri relativo all'affresco “Partenze”, realizzato nel 2007 per la stazione di S. Maria Novella a Firenze.: il nome della città deriva dal ponte Era, l'unico ponte che nel Medioevo permetteva ai viandanti provenienti da Pisa, di attraversare il fiume e di raggiungere Firenze. Ancora oggi il famoso ponte è presente nello stemma della città.