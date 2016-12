Veneto: in moto (o auto) sui Colli Euganei

Servono 8 ore circa tra andata e ritorno, comprese le soste e viaggiando ad un ritmo abbastanza lento da permettere la contemplazione dell’appagante panorama a 360 gradi, fra morbide curve delle strade, ville patrizie, vigneti, castelli e giardini, in moto (o per chi preferisce anche in auto o in bicicletta); il punto di partenza ideale è a Battaglia Terme, facilmente raggiungibile dall’autostrada A13 Bologna-Padova. Benché ammirare il paesaggio sia già un buon motivo per trascorrere una giornata su queste strade, merita fare qualche fermata durante il percorso. Già a Battaglia Terme i centauri potranno ammirare il Catajo, un'imponente villa veneta in forma di castello del 1570, con più o meno trecentocinquanta stanze, delle quali alcune sono visitabili, essendo la villa di proprietà di privati. Lungo la strada verso il colle di Sant'Elena è impossibile non notare la villa Selvatico Sartori, coi suoi centoquarantadue gradini in trachite.

Poco più avanti, nella località Rivella, si trova villa Emo, un prototipo di villa Palladiana opera di Vincenzo Scamozzi, con un tipico giardino all’italiana ed un’importante collezione di rose. Proseguendo ancora verso sud si arriva a Monselice, città murata di origine romana (allora “Monsilicis”, area di estrazione dei materiali per lastricare le vie consolari) alle pendici dei Colli Euganei: bellissima la passeggiata verso il santuario delle Sette Chiesette sul Monte della Rocca. Se il nostro viaggio si tiene in settembre può essere piacevole assistere al caratteristico Palio della Giostra della Rocca.