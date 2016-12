Versilia da amare...

Partenza da Lucca: arte e zuppa, quella vera!

Si parte da Lucca , famosa per la particolarissima piazza dell'Anfiteatro, le mura che la circondano (che valgono un paio d'ore in bicicletta, da noleggiare comodamente in loco) e capace di incantare il visitatore con le sue importanti testimonianze storiche e artistiche. Da visitare: il Duomo dedicato a San Martino, la Piazza di S. Michele - pittoresco centro della vita cittadina - e la chiesa di San Frediano con i suoi bellissimi affreschi., fino al 18 marzo, presso la Chiesa di San Cristoforo (via Fillungo, apertura dalle 10 alle 19.30), la mostra L'universo spirituale di Marc Chagall : 20 tele realizzate dal maestro tra il 1959 e il 1982. Per gli amanti della buona tavola,, in varie località del territorio lucchese, è di scena la: ristoranti, frantoi e sale parrocchiali offriranno buonissime cene (a prezzo fisso) a tutti gli amanti della zuppa alla frantoiana. A conclusione della manifestazione una gara per veri intenditori: oltre 40 zuppe da assaggiare per una sfida all'ultimo cucchiaio!