Costiera Amalfitana: bella anche d'inverno

Dalla “dimora delle sirene” al golfo di Salerno

Sorrento. Affascinante la sua posizione a picco sul mare, il suo centro storico, e quel reticolo di strade che ricalca quelle dell'antica Syrentum greco-romana. Da visitare assolutamente: la chiesa del Carmine, Palazzo Veniero e Palazzo Correale con le loro importanti testimonianze storiche. Un consiglio: per cena fate un salto nel borgo di Marina Grande - una vera città nella città - dove troverete deliziose locande in riva al mare. Infine, non perdetevi la kermesse Mi illumino d'Inverno. La manifestazione propone numerosi appuntamenti di musica, cinema, arte, animazione di strada e enogastronomia ed è in calendario fino ad aprile.

Sorrento-Massa Lubrense: 6 chilometri

Lasciata Sorrento, si prosegue - 6 chilometri di curve lungo via Capo e poi via Partenope - fino a Massa Lubrense. Posizionata all’apice della Penisola Sorrentina, è un luogo unico al mondo. Dall'eremo di S. Costanzo, edificio di grande valore storico-artistico e posizionato sul punto più alto del promontorio, si gode di un romanticissimo panorama su Capri, Ischia e il golfo di Salerno.

Massa Lubrense-Positano: 25chilometri

Salutata Massa Lubrense, si procede verso Positano attraverso le SS 145 (via Nastro Azzurro) e 163. Uno dei luoghi più conosciuti e chic di tutta la Costiera, è completamente arroccata sull'estremo versante occidentale dei monti Lattari e si affaccia direttamente sul mare. L’interno del paese è un susseguirsi di vie strette, botteghe di vestiti, sandali e souvenir.





Positano-Praiano: 6 chilometri

È sempre la statale 163 che costeggia il mare a condurre fino a Praiano, l'antico Pelagianum (mare aperto, in latino). Da non perdere: la chiesa di San Luca Evangelista, con il suo il pavimento in cotto maiolicato di fine Settecento e i suoi bellissimi altari policromi, le tradizionali edicole votive (piccole cappelle in miniatura) disseminate un po' ovunque e la Marina di Praia, piccola e suggestiva spiaggetta incastonata tra due alte pareti di roccia.

Praiano-Amalfi: 11 chilometri