Alto Adige: in bicicletta tra masi e monti

Per esplorare il territorio in bicicletta, apprezzandone gli aspetti più autentici, non c’è niente di meglio di soggiornare in un maso Gallo Rosso (il marchio che dal 1999 promuove e favorisce l’attività di ormai 1.600 agriturismi in Alto Adige) che, oltre a garantire strategiche posizioni per percorsi ciclabili, offre ogni mattina delle ricche e prelibate colazioni preparate dalle contadine con i prodotti sani e genuini del maso, ideali per fare il pieno di energie prima di una bella pedalata.



Ciclisti viziati - Dopo la colazione, appunto, si parte direttamente dal maso per intraprendere sentieri di montagna o piste ciclabili e pedalare anche nei percorsi più impervi diventa meno impegnativo per la bellezza della natura circostante. I percorsi per le biciclette attraversano anche le città e i piccoli paesi, dove ci si muove più velocemente alla scoperta degli angoli più nascosti e dei panorami più incantevoli. Dopo una giornata in bicicletta, tornare al maso accogliente, con la stube, il proprio appartamento dotato di ogni confort e i contadini che viziano i propri ospiti con gustose e ricche merende è un vero piacere.



Escursioni con guida - Al maso Häuslerhof di Naz-Scieves, ad esempio, gli appassionati di bicicletta possono trovare il loro ambiente ideale. Il padrone di casa Konrad, infatti, è dotato del patentino di guida per mountain bike ed è a disposizione per consigli e consulenze, oltre che per accompagnare i propri ospiti in varie escursioni. Il maso si trova poi a soli 2,5 km dalla nuova pista ciclabile Bressanone – Brunico – Vipiteno e dalle immediate vicinanze partono diversi sentieri per escursioni in bicicletta.



In mountain bike gratis - All’Häuslerhof, inoltre, è possibile noleggiare gratuitamente mountain bike, parcheggiare la propria bicicletta nell’apposito garage, richiedere assistenza se c’è bisogno di qualche riparazione, consultare libri specializzati e avere su richiesta un abbondante cestino per il pranzo, in caso di escursioni che occupano l’intera giornata. Ovviamente è un maso in cui anche chi non è appassionato di bicicletta può trovare soddisfazione e relax, dedicandosi magari al Nordic Walking o ad escursioni di sci alpinismo in inverno.



Sue due ruote in Val Venosta - Anche il maso Bachguthof di Silandro si trova nei pressi di diversi percorsi ciclabili che portano alla scoperta della bellissima Val Venosta e offre anche la possibilità di fare molte esperienze direttamente al maso, come imparare il procedimento per fare il miele, raccogliere le mele, vendemmiare e altro.