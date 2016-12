Alta Badia: un’estate sempre più bike frendly

In Alta Badia le novità dell'estate 2015 saranno i Bike Guided Tours: dal 24 maggio al 12 luglio si potrà scegliere, ogni giorno, fra tre escursioni in bici da corsa, accompagnati da esperte guide locali. La triplice scelta si differenzia per il tipo di gita offerta: Speed per gli esperti, Tour per i ciclisti intermedi e Gourmet per chi, oltre a pedalare, vuole assaggiare qualche specialità del luogo. I tour percorreranno le salite leggendarie delle Dolomiti, tra le quali i passi Pordoi, Giau e Fedaia, che hanno scritto la storia del Giro d'Italia. Sellaronda in Mountain Bike - Dal 20 giugno al 20 settembre 2015 l'escursione guidata Sellaronda in Mountain Bike consente di scoprire le bellezze naturali delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO, in mountain bike ( www.dolomitebiking.com ). Novità per i patiti della Mountain Bike - Ai numerosi tracciati per MB, quest'anno se ne aggiunge uno, bellissimo, che parte dal Passo Gardena e scende fino a Colfosco. In estate c'è anche la possibilità di sfruttare gli impianti di risalita per raggiungere le vette e lanciarsi in discese mozzafiato. Per chi è alla ricerca della quiete e della natura allo stato puro, si consiglia invece un'escursione al Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies, Patrimonio Mondiale Unesco.



E-bike sarin in quota e a valle - L'Alta Badia è stata la prima località alpina ad offrire l'E-Bike Sharing in quota a 2.000 m. Dato che le biciclette sono elettriche, si può pedalare con la minima difficoltà: sono quindi l'ideale anche per i meno sportivi, che vogliono semplicemente godersi il panorama dolomitico sulle due ruote. In quota ci sono tre stazioni di noleggio delle bici (Col Alto, Piz La Ila e Piz Sorega) e due sono a valle ( Corvara e La Villa).



Gli appuntamenti imperdibili – Da non perdere, per gli appassionati delle due ruote, alcuni appuntamenti per i quali si attende il tutto esaurito. Si inizia con il Sellaronda Bike Day (www.sellarondabikeday.com) che permetterà ai partecipanti di pedalare liberamente per i passi dolomitici Sella, Gardena, Pordoi e Campolongo, chiusi straordinariamente al traffico (21 giugno e 13 settembre ). Seguono il Sellaronda Bike Hero, definita la gara di mountain bike più dura delle Alpi, che giunge quest'anno alla sua quinta edizione (27 giugno) e il Börz Plose Bike Day , circuito ad anello di circa 62 km in cui ogni partecipante potrà decidere da dove partire, muovendosi liberamente grazie alla chiusura delle strade al traffico (28 giugno). Ma l'appuntamento più atteso è la mitica Maratona dles Dolomites (www.maratona.it), giunta alla 29esima edizione, che si conferma l'appuntamento estivo clou dell'Alta Badia. Anche per questa edizione saranno tre i percorsi: il Percorso Maratona lungo 138 km e con un dislivello di 4230 metri, quello Medio di 106 km con un dislivello di 3130 metri e infine il percorso Sellaronda di 55 km e con un dislivello di 1780 metri. Numerose le attività e gli eventi collaterali alla gara nei giorni precedenti e successivi (5 luglio 2015).



