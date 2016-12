Alla scoperta della Comano Valle Salus

La chiama Comano Valle Salus , la splendida vallata che si apre in Trentino , poco sopra il lago di Garda. Ci sono almeno due ragioni per andarci: per curare le malattie della pelle alle Terme, aperte da aprile a novembre, o per visitare il territorio che si pregia di avere alcuni dei Borghi più belli d'Italia . Viagginbici.com, il Magazine del turismo sostenibile, ci ha suggerito un itinerario da fare in bicicletta anche in famiglia.

BORGO RANGO - Sull'altopiano del Bleggio a dominare l'intera vallata, un piccolo gioiello fatto di case contadine in pietra perfettamente conservate, addossate le une alle altre e collegate tra loro da androni e portici che sembrano gallerie scavate nella roccia, nelle quali è meraviglioso perdersi. In passato servivano per offrire riparo il bestiame o agli abitanti quando volevano ritrovarsi. Oggi le vecchie legnaie, le cantine e gli androni vengono messi a disposizione dagli abitanti di Borgo Rango per ospitare un mercatino di Natale che non ha eguali. Nessuna bancarella dunque, ma un dedalo di suggestivi “Volt” , come li chiamano da queste parti, che ospitano prodotti artigianali. Da segnalare il Filò che rivive con i laboratori floreali di Luisa Belliboni e quelli di cucina di Marzia Ferrari.



BALBIDO, IL BORGO DIPINTO - A pochi chilometri da Rango si incontra Balbido, un altro borgo che può essere girato in bicicletta,. Dal 1987 ad oggi sono stati realizzati, sui muri delle vecchie case, 39 diversi murales che descrivono scene di vita quotidiana legate alla storia e alle tradizioni locali. Il maniscalco, la lavandaia, il calzolaio, gli spazzacamini e le favole dei bambini sono solo alcuni di quelli presenti i e visibili in ogni angolo anche nascosto del villaggio.



IL TOUR DELLE PALAFITTE - Una volta visitati i due borghi, vale la pena scoprire il territorio attraverso un giro in bicicletta di appena 15 chilometri, adatto anche alle famiglie con bambini. Con il Bicibus Garda Dolomiti si raggiunge il passo del Ballino a 750 metri di quota. Si prende la strada delle Cornelle che porta in un luogo di grande fascino: il Biotopo di Fiavè. Qui si possono ammirare i resti archeologici di un villaggio di palafitte dell'età del Bronzo. Poco più avanti è utile fare una sosta nel paese di Fiavè e visitare il Museo delle Palafitte, in cui soprattutto i bambini possono scoprire la singolare vita di un tempo in quei villaggi. Poi si pedalerà verso Dasindo e si percorrerà la piana di Lomaso fino a raggiungere il Castello di Campo, che oggi è una residenza privata. Il tour si conclude al chiostro francescano che si trova nel paese di Campo Lomaso a 490 metri. Per scaricare la traccia Gps di questo e di altri percorsi CLICCA QUI. http://www.visitacomano.it/it/mountain-bike-bici-da-corsa-e-piste-ciclabili-garda-dolomiti/itinerari-in-bici-gps-download



DOVE DORMIRE - Casariga è un B&B aperto da poco e immerso nella natura. Ha il tetto d'erba ed è stato costruito con l'utilizzo di soli materiali naturali:. E' una casa che non ha eguali, ce ne sono 10 in tutta Italia costruite con gli stessi accorgimenti e tecnologia. Si scalda con il sole e con la terra e prende l'aria direttamente dal bosco. Ci si può portare la bicicletta direttamente in camera. Un altro punto di forza della struttura sono le torte con la marmellata fatta in casa da Elisa Bernardi, la padrona di casa, e i suoi infusi preparati con tanto amore. Un' esperienza di grande comfort e relax da provare. www.bedandbreakfastcomanotrentino.it



INFO: www.visitacomano.it