A Corvara un’estate da godere in bicicletta

Uno dei tour più ambiti è il Sellaronda, giro dei passi attorno al Gruppo del Sella, su strada o fuori strada: 80 km di puro divertimento. I più sportivi potranno calcare le strade della mitica Maratona des Dolomites, ma anche i meno allenati troveranno in Alta Val Badia innumerevoli tracciati su cui pedalare. Dal paese si snodano decine di km di piste ciclabili e sentieri per mountain-bike. Una comodità è il fatto che numerosi impianti di risalita permettono di portare la mountain-bike in quota, per agevolare le salite e per iniziare i tour da una certa altitudine.



L’importante è partecipare - Anche questa estate, due gli appuntamenti più attesi dagli appassionati di bici: il Sellaronda Bike Day (19 giugno) e la Maratona dles Dolomites (3 luglio). Il Sellaronda Bike Day è una manifestazione non competitiva, aperta a tutti. Il 19 giugno il giro dei passi attorno al gruppo del Sella sarà riservato solo agli amanti delle 2 ruote, con esclusione delle auto. Le strade saranno riservate solo alle bici: da corsa, mountain-bikes, tandem, monocicli e addirittura velocipedi nostalgici. Per partecipare al Sellaronda Bike Day non serve un'iscrizione ed ognuno può partire dalla valle che preferisce: oltre che da Corvara e dall’Alta Badia, dall'Alta Badia, dalla Val Gardena, dalla Val di Fassa o da Arabba. Il giro complessivo è di circa 70 km, porta sui passi Gardena, Sella, Pordoi e Campolongo e presenta un dislivello complessivo di 1800 metri. La Maratona dles Dolomites, entrata ormai nel mito, compie 30 anni. Riservata alle bici da corsa, parte ed arriva in Alta Badia. Vi prenderanno parte oltre 9.000 ciclisti, ma le domande per parteciparvi sono addirittura quattro volte maggiori rispetto ai posti disponibili.



Alberghi amici dei ciclisti - Una festa dello sport da non perdere. Corvara è attrezzata per ospitare al meglio i ciclisti. Fra gli hotel che dedicano loro un’attenzione particolare, il Posta Zirm Hotel offre da quest’estate ai suoi ospiti la possibilità di esplorare il meraviglioso mondo delle Dolomiti sulle due ruote, senza rinunciare però al lusso e al comfort. Hotel storico dell’Alta Badia, affiliato da alcuni anni ai Wanderhotels (alberghi esclusivamente a conduzione familiare, che offrono un alto grado di competenza nel settore dell’escursionismo alpino nelle più belle zone montane di Austria, Italia, Svizzera e Germania), il Posta Zirm è entrato infatti a far parte anche dell’Italy Bike Hotels (www.italybikehotels.com) e offre ai ciclisti servizi specializzati ed altamente qualificati, oltre a vari pacchetti Bike Special per 3, 5 o 7 giorni.



Tutti i servizi per chi ama la bicicletta - A disposizione dei ciclisti, il deposito sicuro delle biciclette con sistema d’allarme e videosorveglianza, un’area per la pulizia con servizio di lavanderia per il lavaggio dell’abbigliamento sportivo ed un banco di lavoro attrezzato per la cura e la manutenzione della bicicletta. E ancora riviste specializzate, cartine che descrivono le varie escursioni della zona, tour consigliati con profilo altimetrico con relativi dati GPS. Coloro che non si accontentano del Pacchetto Bike Basic, possono aggiungere escursioni in bicicletta guidate da esperte guide locali del team Dolomiti Biking presenti invece nel Pacchetto Bike Special. Di ritorno da una bella pedalata, gli sportivi si possono rilassare nella Wellness farm e nella piscina coperta dell’hotel, a cui hanno accesso gratuito.



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it