Rovereto e la Ciclabile dell’Adige

06:00 - Spostarsi da una città all’altra usando solo la bicicletta non è un sogno: basta percorrere la Ciclabile dell’Adige. Questo è il bello del Trentino! Quello che in altre zone è una lontana chimera qui è una realtà accessibile a tutti: giovani, meno giovani e bambini.

Il suggerimento è di Viagginbici.com il Magazine che racconta tutti i percorsi da fare in bicicletta.



ROVERETO - La città oggi è diventata un polo d’attrazione grazie anche al MART, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea. Fino al 31 Agosto ospiterà un grande progetto espositivo intitolato “Perduti nel paesaggio”, una grande mostra che indaga il rapporto dell’uomo con la natura e l’ambiente che lo circonda. Più di 60 artisti italiani e internazionali raccontano questa relazione attraverso i linguaggi contemporanei: foto, video, pitture, sculture, installazioni.

Il centro storico è una vera e propria bomboniera. Una visita al Castello è d’obbligo: ha una forma pentagonale, grande esempio di architettura militare, ed è dotato di una robusta cinta muraria e bastioni muniti di decine di cannoniere. Agli angoli sorgono tre torrioni, un bastioncino e uno sperone, dai quali le artiglierie presidiavano le mura in qualsiasi direzione. Il panorama che si gode è spettacolare e l’esposizione ben rappresenta la Grande Guerra vissuta in questi territori.



Per andare verso Trento dal centro di Rovereto, si passa per Borgo Sacco, nota per il Palio delle Zattere e da qui si può prendere la ciclabile. Per agevolare i ciclisti, il personale dell’Apt ha allestito un info point in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per programmare qualsiasi spostamento, visita o evento, proprio lungo la ciclopista.



VERSO TRENTO - La Ciclabile dell’Adige è punteggiata da fortificazioni che qua e la nutrono lo sguardo e raccontano la storia di questi bellissimi luoghi. Partiti da Rovereto alla volta di Trento percorsi pochi chilometri è visibile, volgendo lo sguardo verso l’alto, Castel Beseno. Occupa un’intera sommità collinare, è maestoso e ha una cinta di mura difensive ancora ben visibile. Fu teatro di importanti battaglie tra l’esercito della Serenissima e le truppe tirolesi. Oggi è aperto al pubblico ed è possibile passeggiare lungo i bastioni, visitare la torre dell’orologio, la casetta della polveriera, il granaio e la residenza dei castellani.



Una volta ripartiti si comincia a zig zagare in mezzo ai vigneti. Qui si producono vini eccellenti, primo fra tutti il Marzemino, e così decidiamo di approfondire l’argomento visitando una cantina che da lustri viene portata avanti da una famiglia trentina doc come i Grigoletti. Qui tra una degustazione e l’altra ci spiegano come i loro vini nascano dall’amore e dal lavoro che vede impegnati tutti i componenti della famiglia.



Ripresa la Ciclabile dell’Adige si arriva a Trento. Qui è d’obbligo una visita al centro storico e rientrando verso Rovereto al Muse, il Museo della Scienza. La struttura progettata da Renzo Piano ha delle linee che non la fanno passare inosservata, difficilmente si armonizza con le montagne circostanti ma ha comunque un suo grande fascino. All’interno genitori e figli potranno divertirsi. Il visitatore potrà capire come la scienza e la tecnologia, se declinate in una prospettiva di sostenibilità, possano contribuire a trovare buone soluzioni per il futuro del Pianeta Terra. L’interattività che coinvolge soprattutto i piccoli visitatori è il punto forte del Museo perché consente di apprendere nozioni facilmente e divertendosi.



Poi si può riprendere la ciclabile dell’Adige, totalmente pianeggiante e si fa ritorno a Rovereto.

Tutte le informazione le potete trovare su www.visitrovereto.it

Per conoscere la situazione meteo in tempo reale, visita il sioto www.meteo.it