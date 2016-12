La Pasqua a Innsbruck: mercatini e castelli a misura di bicicletta

14:04 - In Tirolo la Pasqua è una festività molto sentita, tanto che a Innsbruck ogni anno viene allestito un bellissimo mercatino e vengono organizzate manifestazioni culturali e musicali. Il modo migliore per girare la città agilmente è la bicicletta grazie alle comodissime piste ciclabili che la attraversano.

Il suggerimento viene da Viagginbici.com, Il Magazine del turismo sostenibile. Tutti i luoghi di interesse sono facilmente raggiungibili sulle due ruote, ma se non bastasse, dal centro si dipanano tanti sentieri ciclabili che portano nella Valle dell’Inn per un totale di 350 km.



IL MERCATINO DI PASQUA DI INNSBRUCK - La Capitale delle Alpi in occasione della Pasqua si veste a festa. A colorare le piazze e le vie del centro dal 10 al 21 Aprile c’è il pittoresco Mercatino pasquale: tante bancarelle colorate popolano la via che porta al Tettuccio d’Oro, edificio emblema della città, fatto costruire dall’imperatore Massimiliano I con 2657 tegole di rame placcate d’oro. All’ Ostermarkt si trovano uova dipinte a mano, dolci pasquali, decorazioni per la casa, ramoscelli d’ulivo, giochi, oggetti d’artigianato, caratteristiche raffigurazioni sacre e specialità tirolesi da gustare. Tutti i negozi, i piccoli locali artigianali e le pasticcerie espongono le famose uova di Pasqua e i tipici dolci come i brezen: conigli, galli, cervi, e agnelli creati con uno speciale pane al latte. Ma le bancarelle non sono tutto: oltre alle numerose attrazioni che la città di Innsbruck offre tutto l’anno, in questo periodo tante piccole usanze fanno grande questo luogo incantato. I visitatori possono partecipare all’avvincente “Lotteria delle uova di Pasqua” che si svolge in tutto il centro cittadino, ovunque siano esposte le vistose, coloratissime e golose uova di Pasqua giganti. I più piccoli possono invece dedicarsi alla “Caccia ai cestini di uova pasquali” con molte e simpatiche sorprese. Sempre ai bambini è dedicato il laboratorio di bricolage Erni’s Bastelecke, dove anche i più piccoli potranno provare a costruire da soli simpatici personaggi e allegre decorazioni pasquali e primaverili.



DI CASTELLO IN CASTELLO - Se invece avete voglia di scoprire pedalando i meravigliosi dintorni della città, un giro vi porta alla scoperta dei Castelli, l’Unterland tirolese, con i suoi 103 km di reti ciclabili. La partenza è sempre dal centro di Innsbruck. La prima tappa è Hall, affascinante cittadina ricca di storia, dove è possibile visitare il castello di Hasegg e la celeberrima Münzerturm o Torre della Zecca, autentico emblema della città. Qui tutto gira intorno alla storia del denaro: si può anche contribuire coniando con le proprie mani un tallero. Se poi siete ancora pieni di energie, vale la pena salire le scale della Torre della Zecca, da cui si gode un panorama sul centro città e i paesini limitrofi a dir poco magnifico. Proseguendo sulla pista ciclabile si arriva a Wattens. Impossibile non scorgere l'immenso gigante sputa-acqua che ha ammaliato già milioni di visitatori e che apre le porte ai magici, scintillanti e fantasiosi Mondi di Cristallo Swarovski, sempre meritevoli di una visita.

La tappa successiva è in un altro castello, dove ci si può concedere il meritato ristoro. Si tratta dell'affascinante castello di Mitterhart di Schwaz risalente al XVI secolo e situato in una posizione di massima tranquillità, direttamente sulle sponde dell'Inn. Il profumo di prati e frutteti nonché le prelibatezze culinarie sono l'ideale per riprendersi velocemente e fare il pieno delle energie necessarie per affrontare i chilometri restanti.

A questo punto, mancano ancora due tappe. La prima è a Jenbach dove ad attendervi troverete il castello di Tratzberg, un castello tirolese dalla superficie di ben 6800 m2 che appartiene ai monumenti artistici e culturali più importanti del Paese. L'originale e sensazionale visita guidata per adulti attraverso la storia cinquecentenaria del castello così come la favolosa ed emozionante visita guidata per bambini sono garanzia di divertimento assoluto per grandi e piccini.

Gli ultimi chilometri si percorrono su strade secondarie e "vie traverse" che, nella maggior parte dei tratti, presentano comunque una buona segnaletica. Una volta passati i laghi di Reintal, che invitano a rinfrescarsi soprattutto in estate, si prosegue per la città Kufstein e la sua fortezza, per poi giungere alla destinazione finale: Erl.



DOVE SOGGIORNARE - La città di Innsbruck offre ogni tipo di sistemazione le informazioni si reperiscono facilmente all’ Innsbruck Tourismus, tel. +43-512-59850, office@innsbruck.info, www.innsbruck.info



Per chi volesse esplorare i dintorni il consiglio, nell’Altopiano di Mieming, è di alloggiare in un albergo da sogno l’Hotel Schwarz www.schwarz.at. Si tratta di un gioiello quanto a bellezza, calore, ospitalità e cura del particolare. Avendo a cuore la salute dei propri ospiti offre delizie anche molto salutari, necessarie per chi pratica sport. Ha un campo da golf a 27 buche, piscine coperte, scoperte e un laghetto balneabile. La cucina è ottima e i servizi anche per le famiglie con bambini, eccelsi. Ha una Spa sia per adulti che per bambini e una zona fitness con attività diverse organizzate ogni giorno.