Inghilterra: la Strada delle Rose

08:00 - La Strada delle Rose, (The Way of Roses) è un percorso cicloturistico che parte da Morecambe, sulla costa ovest dell’ Inghilterra e arriva a Bridlington, sulla costa orientale, passando per località affascinanti e che regalano paesaggi mozzafiato. Il percorso prende nome dalle due celebri Rose, la Rossa e la Bianca, simbolo rispettivamente delle contee del Lancashire e dello Yorkshire.

Come ci segnala Viagginbici (www.viagginbici.com), il magazine del turismo sostenibile, l'occasione per provare l'itinerario è un appuntamento con la solidarietà. Arianna Avruscio(padovana) e Kate Dangerfield, due studentesse della londinese University of Roehampton, che stanno frequentando il Master in Accessibility e Filmmaking, hanno previsto dal 24 al 26 Maggio un raduno di ciclisti per raccogliere fondi a favore della fondazione colombiana ONG: Encuentro con la Vida. “Il nostro obiettivo – dice Arianna Avruscio - è quello di raccogliere dei fondi per costruire un parco giochi per i bambini che vivono in condizioni disagevoli in Ciudadela Sucre, nella regione della Soacha, Colombia. In questo piccolo villaggio ha sede la fondazione ONG Encuentro con la Vida.i”

THE WAY OF THE ROSES

Questo famoso percorso ciclabile che attraversa l’Inghilterra parte dalla contea della “Rosa Rossa” il Lancashire e attraversa la Contea della “Rosa Bianca” lo Yorkshire, attraversando splendidi luoghi fuori dalle rotte turistiche di massa, vi segnaliamo qualche tappa da non perdere. Il primo luogo interessante da vedere, partendo da Morecambe è il Castello di Lancaster, ancora della Corona inglese, che fino a poco tempo fa era sede di una prigione. Deviando di due miglia dal percorso, a Bentham Lancaster, si può vedere un masso dell’era glaciale alto 18 metri, nel quale sono stati scolpiti 15 gradini sui quali si può salire e godere nelle giornate limpide un panorama bellissimo.



A Ripon vale la pena visitare Il Parco reale di Studley con l’Abbazia di Fountains, un luogo incantevole con un elegante giardino d'acqua georgiano, un Sito Patrimonio dell'Umanità Unesco, immerso in 800 ettari di splendida campagna, e un parco medioevale. Il fascino di questi luoghi richiederebbe una lunga sosta. Lo Yorkshire è una contea che regala passaggi in città affascinanti come York con la sua splendida cattedrale, e in campagna con la Clifford Tower che si erge a simbolo orgoglioso del potere dei re medievali d'Inghilterra.

Originariamente costruita da Guglielmo il Conquistatore per sottomettere i ribelli del nord, è stata rasa al suolo due volte, prima di essere ricostruita da Enrico III nel XIII secolo. Vale la pena visitarla per le vedute panoramiche su York e la campagna circostante, e per capire così perché aveva un ruolo cruciale nel controllo del nord dell'Inghilterra.

A Poklinghton, città mercato, vale la pena sostare ai “Hall Gardens Burnby” spesso descritti come un paradiso di bellezza e tranquillità. Premiati più volte, i giardini includono due laghi, sede di una Collezione Nazionale di Hardy Ninfee, un giardino roccioso, Stumpery, un giardino vittoriano, Secret Garden e il Lilyput Café, sede di numerosi eventi speciali, tra cui Brass Band Concert, Open Air Theatre, Family Days, la Pasqua e le tradizionali celebrazioni del Primo Maggio.



I GIORNI DELLA BENEFICIENZA - Il viaggio in bicicletta organizzato da Arianna Avruscio sarà diviso in 3 giornate, nelle quali si percorreranno circa 250 km, attraversando strade poco o per nulla trafficate, piste ciclabili e strade di campagna che sveleranno tratti con una natura incontaminata, altri con boschi rigogliosi e altri con piccoli villaggi medioevali con case in pietra. Le date programmate per l’evento corrispondono alla festività nazionale inglese “Bank Holiday”.



Venerdì 23 maggio, il giorno della partenza il gruppo si incontrerà al B&B Berkeley Guest House in Morecambe dove si alloggerà per la prima notte.

La mattina del 24 maggio si percorreranno circa 100 km e sarà la giornata più difficile, con l’attraversamento di alcune valli, tra cui la Lune Valley e le Yorkshire Dales. Ne varrà la pena perché sono località rinomate con paesaggi da sogno. La notte si campeggerà presso il Harefield Hall a Pateley Bridge.

Domenica 25 maggio si percorreranno un altro centinaio di km attraversando le città di Ripon, York e Dunnington fino ad arrivare a Pocklington, dove l’alloggio è previsto al The Feathers Hotel.

L’ultimo giorno, lunedì 26 maggio, si percorreranno i rimanenti km per raggiungere il traguardo a Bridlington. Da lì, ci dirigeremo a Burton Flemming (circa 15 km dalla fine del percorso) per sistemare le nostre tende al Bobbybees Caravan Site dove Arianna e Kate hanno previsto una festa per la conclusione del percorso. Se siete interessati a partecipare contattate l’indirizzo email: info.cyclewayoftheroses@gmail.com.



