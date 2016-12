In bicicletta sulla via degli asparagi

12:38 - Quanto è bello poter abbinare natura e gusto? In primavera il verde si risveglia e offre uno spettacolo meraviglioso e multicolore. In Alto Adige fioriscono i frutteti ed è tempo di asparagi: dunque è il momento giusto per inforcare la bicicletta e percorrere il famoso “triangolo degli asparagi”.

Percorriamo dunque, in compagnia di Viagginbici, (www.viagginbici.com), il magazine del turismo sostenibile, il cosiddetto “triangolo degli asparagi”, tra i comuni di Terlano, Vilpiano e Settequerce. In aprile e maggio una tradizione ormai centenaria vuole che si raccolga questo nobile ortaggio ed è la giusta occasione per scoprire questo territorio e le sue specialità gastronomiche! Mentre i frutteti tutt’ intorno fioriscono meravigliosamente e ad est il Catinaccio si staglia innevato risplendendo al sole, l’itinerario del gusto sulle due ruote parte da Andriano. Percorrendo l'antica e poco trafficata Strada del Vino si arriva a Nalles e Lana, dove gli amanti della cultura non possono non andare ad ammirare il celebre altare Schnatterpeck.



Proseguendo sulla pista ciclabile dell'Adige verso sud, il paesaggio che si ammira è unico, tra le nuvole di fiori che ricoprono i meli. Tutt’intorno ci investe pedalando la natura ricca di profumi e colori. A Vilpiano e Terlano si incontrano i primi campi di asparagi, e lì si possono scorgere quanti, quotidianamente, donne e uomini, raccolgono il nobile ortaggio con grande dedizione.

Vilpiano è un grazioso paesino riconoscibile dai due campanili che si alzano nel centro: uno appartiene a una vecchia chiesa parrocchiale risalente al 1639, e l’altro è moderno. C’è anche una piccola funivia che appassionati fino a Salonetto presso Meltina. Arrivati in cima al monte si possono intraprendere moltissime passeggiate e nelle belle giornate si possono fare dei bei picnic. Terlano, famosa località che sorge nel cuore della Val d'Adige, tra Bolzano e Merano, è sovrastata dalle antiche rovine di Castel Casanova, raggiungibile con una piccola escursione. Il castello fu costruito nel XIII secolo ed era, secondo i racconti, il luogo più amato dalla Contessa Margherita di Tirolo. Per questo da allora il castello viene anche soprannominato “Rocca di Maultasch”. Qui siamo nella patria del famoso "Terlaner", un vino bianco con una particolare nota fruttata. E dunque si può aggiungere un ulteriore buon ingrediente alla pedalata.

Settequerce è un grazioso paesino di neppure mille anime abbracciato da vigneti e frutteti. Vale la pena fare una visita alla chiesa parrocchiale del Sacro Cuore così come alla chiesa di Sant’Antonio da Padova, situata all’interno del convento dell’Ordine Teutonico. Notevole è anche un piccolo pilone votivo nascosto nel bosco, eretto nel posto dove, il 27 settembre 1992 si dice sia avvenuta una apparizione della Madonna.

Un’altra bella escursione porta al Castel Greifenstein, che si erge su uno sperone di roccia sopra il paese. Questo maniero fu costruito nel XII secolo e viene chiamato anche “Castel del Porco”, a causa di una leggenda popolare.



Per gustare gli asparagi:

A Settequerce vale la pena fermarsi presso il Ristorante Patauner (www.ristorantepatauner.it), che propone un'ottima cucina casalinga e i gustosi asparagi di Terlano, appena colti dal campo. Le numerose specialità sono tutte invitanti e il padrone di casa spesso propone un menù personalizzato. Si può optare per un'insalata di asparagi con denti di leone, croccante dadolata di speck e uovo di quaglia, una zuppa di aglio con ravioli ripieni di salmerino della Val Passiria e, immancabili, gli asparagi con prosciutto della casa, tradizionale salsa bolzanina e salsa di mele. Il tutto accompagnato da vini locali.

Per soggiornare il consiglio è Hotel Gantkofel (www.gantkofel.com) ad Andriano oppure la Locanda Terzer (www.gasthof-terzer.it) a Cortaccia. Gli hotel attrezzati per biciclette e ogni tipo si servizio e consiglio ai cicloturisti li trovate su: www.bikehotels.it