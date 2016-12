23 giugno 2014 Da Milano alla Costa Azzurra, viaggio

Un itinerario magico, creato per festeggiare il sessantesimo compleanno di Relais & Châteaux, che sa unire prodotti locali e cucina d'autore, natura e benessere di LORENZO PANZERI

06:00 - Dalla cosmopolita Milano al mare della Costa Azzurra, passando per le Langhe piemontesi e i borghi della Liguria: è questa la Route du Bonheur che percorre i luoghi del cuore del Grand Chef dell'Antica Corona Reale, Gian Piero Vivalda. Un viaggio magico che, attraverso un contatto rigenerante con la natura, sa unire prodotti locali e cucina d'autore, spa e benessere. E' un itinerario speciale, creato ad hoc per festeggiare il sessantesimo compleanno di Relais & Châteaux, la più prestigiosa Associazione alberghiera al mondo.

L'avventura comincia nel cuore di Milano, dallo Chateau Monfort, un castello urbano costruito agli inizi del XX secolo dall'architetto Paolo Mezzanotte. Ispirato al mondo delle fiabe e delle opere musicali, ogni camera ha un'ambientazione unica con tanto di quinte che ricordano il teatro. Un'atmosfera romantica che si ritrova anche nello splendido Ristorante Rubacuori e nella Sala del Dolce Risveglio dove la prima colazione riserva fragranti emozioni. Una meravigliosa cupola di cristallo racchiude il fascino del Lounge Bar Mezzanotte.



Sempre nel capoluogo lombardo si trova Il Luogo di Aimo e Nadia, due stelle Michelin, conosciuto tanto per lo lo stile della sua cucina quanto per i suoi spazi connotati da un progetto artistico-architettonico site-specific in progress. Aperto oltre cinquant'anni fa da Aimo e Nadia, compagni di vita e di lavoro, oggi è guidato dalla figlia della coppia, Stefania Moroni, e dagli chef Fabio Pisani e Alessandro Negrini. Entrambi 36enni, di Molfetta il primo, di Caspoggio il secondo, hanno raccolto l'eredità della ricca storia gastronomica italiana, arricchendola e stratificandola con nuovi significati e segni, sempre nel grande rispetto dei sapori originari.



Immerso nei vigneti del Piemonte, sulle terre del tartufo bianco, il Relais San Maurizio è un luogo interamente dedicato al benessere del corpo e della mente. Si tratta di un ex monastero fondato nel XVII secolo dai monaci francescani che ospita una rinomata spa specializzata in talassoterapia. Magica la grotta di sale, così come la piscina esterna con vista sulle "onde" verdi delle Langhe. Guido da Costigliole, il ristorante stellato del Relais, è da cinquant'anni il punto di riferimento insuperabile dell'alta cucina della regione con i piatti dello chef Andrea Alciati, esperto nella valorizzazione dei sapori della tradizione in una visione contemporanea.



E' la Liguria che ospita La Meridiana, un luogo affascinante per regalarsi una fuga romantica o per incontrarsi con tutta la famiglia. Ubicato vicino alla diciottesima buca del campo da golf di Garlenda, permette di scoprire i borghi medioevali della Riviera e i vicoli lastricati di Alassio o semplicemente di farsi avvolgere dal sole e dai colori a bordo piscina. A tavola, collezione di grandi vini italiani al ristorante Rosmarino e sapori del territorio presso la locanda Il Bistrot. I proprietari, Alessandra e Edmondo Segre, vi sveleranno tutti i segreti del pesto genovese. Gli amanti degli amici a quattro zampe apprezzeranno le camere con giardino e l'ambiente pet-friendly.



Una volta giunti in Francia, si è pronti per vivere esperienze gustative inedite presso il Mirazur di Menton, ristorante due stelle Michelin arroccato sulla montagna e a picco sul mare. Dotato di un superbo giardino terrazzato, dove crescono erbe aromatiche ed agrumi, offre una vista spettacolare sul Mediterraneo e una cucina di pesce fresco di giornata unica al mondo. Il Grand Chef Mauro Colagreco attinge la sua ispirazione sia dalle verdure rare e dalle piante dell'orto del Mirazur sia dalle sue origini italo-argentine.



Proseguendo lungo la costa si arriva sulla spiaggia bianca del Cap d'Antibes Beach Hotel e ci si trova letteralmente con i piedi nel mare. Le sue linee minimalistiche sono in completa armonia con i lussureggianti giardini che ornano la baia affacciata sulle isole di Lerino. Non solo comfort e relax sul bagnasciuga o nella piscina riscaldata, ma anche i piaceri della raffinata offerta gourmet del ristorante Les Pêcheurs, una stella Michelin, e de Le Cap, con i suoi tavoli sul mare.



Dulcis in fundo, tornando entro i confini nazionali, non si può non fare tappa presso il tempio gastronomico dell'Antica Corona Reale, un luogo storico appartenente alla stessa famiglia da cinque generazioni. Nato nel 1815, da osteria di passaggio si è progressivamente trasformato divenendo ora un ristorante con due stelle Michelin che mantiene intatti i valori della tradizione gastronomica piemontese. All'esterno, nel giardino delle ortensie, o all'interno, nelle sale ottocentesche con volte in mattoni a vista, si possono gustare piatti sublimi preparati con maestria e passione dal Grand Chef Gian Piero Vivalda, coadiuvato dal papà Renzo.