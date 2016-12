13 giugno 2014 Alta Pusteria: tra terme, biciclettate e gite in carrozza Un paradiso naturale da esplorare a tu per tu con la natura di LUDOVICA CASELLATI Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Siete mai stati in Val Fiscalina? E’ un angolo incantevole in Alta Pusteria, dominato dalle maestose Tre Cime di Lavaredo. Si trova incastonata in un Parco di rara bellezza in cui boschi di conifere circondano prati fioriti e ruscelli cristallini.

Viagginbici (www.viagginbici.com) ci suggerisce tanti modi diversi, tutti sostenibili, per godere appieno di ciò che di buono qui la natura offre.



LE TERME DI MOSO - Alle porte della Val Fiscalina c’è Sesto Pusteria. Qui la natura è stata generosa perché ha regalato a questa terra, oltre alla bellezza, anche qualcosa di estremamente utile: le acque sulfuree. “Prima che nascesse il turismo nel 1765, la gente qui veniva a curare i reumatismi, i problemi alla pelle, allo stomaco e persino quelli legati alla fertilità. L'acqua di questa sorgente sulfurea è ricca di sali minerali, fluoro, zolfo, magnesio e calcio e oggi è tornata ad essere patrimonio di tutti coloro che vogliono sfruttarne le proprietà curative accertate. Gli stabilimenti termali si chiamavano Bagni di Moso. Nel 1979 ho riportato in vita quello che le guerre avevano distrutto”. A raccontarlo è Ervin Lanzinger proprietario del Kurhotel Bad Moos e Presidente del Consorzio turistico dell’Alta Pusteria. CURIOSITA’ - La porta di ingresso alla Val Fiscalina è Sesto Pusteria, famosa per le sue Dolomiti, che offrono uno spettacolo naturale unico: una vera meridiana che indica l’ora in base all’illuminazione del sole sulle diverse cime. Le vette che fanno da segnatempo sono la cima Nove, detta Pala del Popera; la cima Dieci, nota come la Croda Rossa di Sesto; la cima Undici; la cima Dodici, conosciuta come la Croda dei Toni e la cima Una.



ESCURSIONI IN BICICLETTA - Un mezzo del tutto ecologico che permette di mantenere il contatto con la natura è la bicicletta. Le Dolomiti di Sesto mettono a disposizione una palestra ideale per chi ama la mountain bike, con percorsi segnalati in grado di soddisfare le aspettative anche dei più allenati: tra questi ad esempio l’itinerario di Passo Monte Croce e i Prati della Croda Rossa, consigliato per veri esperti e appassionati, o quello ancor più difficoltoso del Monte Elmo. Non mancano ovviamente i tragitti più semplici, da percorrere anche con una semplice city bike, come quelli che collegano i paesi della zona, piuttosto pianeggianti o con dolci salite che non richiedono un grande allenamento. Particolarmente affascinante è la “ciclabile di Lienz”, una pista adatta anche alle famiglie con bambini e alle persone non proprio sportive. La lunghezza non deve spaventare: i 45 km circa si percorrono infatti in tutta tranquillità, tra paesaggi davvero mozzafiato, addentrandosi nei boschi per alcuni tratti o seguendo il percorso del fiume in altri. La ciclabile si può prendere direttamente da Moso o da Sesto e senza mai scendere dalla bici si raggiunge Lienz, in Austria, in circa 4 ore. E’ ben attrezzata lungo tutto il percorso, con aree di sosta e locali per la ristorazione, il ritorno può essere effettuato in treno fino a San Candido lasciando la bici a Lienz.



GITE IN CARROZZA D’EPOCA - La Val Fiscalina è davvero incantevole da visitare anche a cavallo: in sella si va alla scoperta delle malghe Nemes e Coltrondo, alla Croda Rossa-Passo, a Monte Croce oppure al rifugio Tre Scarperi, nella Valle di Dentro. Chi non volesse cavalcare ha una valida alternativa la gita in carrozza d’epoca. “Ne possiedo 15 acquistate nei vari Castelli e ristrutturate alla perfezone - conferma Ervin Lanzinger del Bad Moos - Mi piace metterle a disposizione non solo dei clienti del mio albergo ma anche di sposi o di chiunque in Alto Adige mi faccia richiesta”.



DOVE SOGGIORNARE - Chi volesse assaporare in una sola vacanza tutte le emozioni descritte può farlo al Kurhotel Bad Moos (www.badmoos.it). Come nota a margine si può dire che è la destinazione scelta anche dal Presidente Giorgio Napolitano per le sue vacanze estive.