È nata Bikeland, il paradiso italiano dei ciclisti

E’ la bike area più grande d’Italia, che dalle Dolomiti di Brenta Patrimonio UNESCO, e dai ghiacciai dell’Adamello e della Presanella, giunge al Lago di Garda. Attraversa cinque territori del Trentino: dal Tonale e Pejo alla Val di Sole, da Madonna di Campiglio a Tione e Comano Terme fino a Riva del Garda. Quattro i tratti distintivi della Bikeland: Easy, Mountainbike, Gravity e Road. Easy, per tutti, ma soprattutto per le famiglie e per chi in sella se la vuole prendere “easy”: 100 km di piste ciclabili su 3 tracciati che si sviluppano in contesti naturali d’eccezione, dalla Val di Sole alla Val Rendena fino alla ciclabile di Ponte di Legno-Passo Tonale.



La Carta d’identità della Bikeland - E ha numeri da capogiro: oltre 80 km di estensione territoriale, 4.000 m di dislivello in discesa, 40 tour cross country e marathon, 1.000 km per la mountain bike, 3 piste ciclabili per oltre 100 km, 3 adrenalinici bike park, 13 trails enduro all-mountain, 13 trails downhill. E ancora 3 Grandi Salite teatro del Giro d’Italia, 1 bike pass unico su tutta l’area. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Il must have? Le due ruote e tanta voglia di divertirsi. Una rete di percorsi, servizi, impianti di risalita e bike shuttle che rende unica l’esperienza del biker o dell’appassionato cicloturista. Tutto a portata di mano e a portata di tutti.



Mountainbike - per chi è allenato ci sono a disposizione 1.000 km di tracciati che si snodano tra i paesaggi mozzafiato del Parco Naturale Adamello Brenta fino alle sponde del Lago di Garda, tra pascoli, boschi e verdi vallate, per un totale di 40 tour cross country e marathon. Un tour ad anello che abbraccia tutto il massiccio del Brenta è da percorrere a tappe in più giorni, toccando i luoghi più suggestivi delle Dolomiti di Brenta. E’ il Dolomiti di Brenta Bike, che conta in totale 171 km e 7.700 m di dislivello per l’Expert Tour, 136 km con 4.600 m di dislivello per la versione Country.



Tre bikepark - Tre sono i bike park della Bikeland, il Brenta Bike Park di Pinzolo, il Bike Park Val di Sole e il Bike Park Ponte di Legno Tonale. Ma non è finita qui: la Bikeland offre ai più atletici 13 trails enduro all-mountain, 13 trails downhill e 1 pista four cross. A disposizione anche 1 campo pratica per il bike trial e uno per il pump track. E per chi ama la grande salita, quella dei veri campioni, 3 sono le Grandi Salite del Trentino che si trovano nel territorio della Bikeland: Passo Tonale, Madonna di Campiglio e Pejo, più volte assolute protagoniste del Giro d’Italia, con numerosi e decisivi arrivi di tappa. Un’esperienza tutta road da fare in volata.



Tutto il territorio parla Bike - E in un territorio così devoto alla natura e allo sport all’aria aperta, non potevano mancare servizi dedicati e specializzati. Bikeland mette a disposizione oltre 50 bike hotels dotati di tutti i servizi specializzati (bike wash, servizio di custodia bici, kit di manutenzione ed officina, servizio di recupero ed assistenza), oltre a più di 10 centri con servizio guide e scuole bike, noleggi e negozi specializzati. Due le card di territorio che permettono libero accesso agli impianti di risalita e al servizio di bike shuttle, la Dolomeetcard e la Opportunity Card, e un bike pass unico per spostarsi con gli efficienti impianti di risalita.



Eventi a due ruote - Eventi di prestigio animano il territorio per tutta l’estate: dalla Coppa del Mondo di Mountain Bike, dove i migliori campioni al mondo si sfidano in sella, alle gran-fondo e marathon, dove tutti possono mettersi alla prova su percorsi epici. Dal 25 al 27 agosto la finalissima del più importante circuito internazionale delle due ruote grasse si disputerà presso l’ormai collaudata località Daolasa di Commezzadura in Val di Sole. La sesta e conclusiva tappa del massimo challenge mondiale si disputerà in riva al Noce con entrambe le specialità previste: downhill e cross country. A conclusione della stagione agonistica, il 10 settembre a Pinzolo, si terranno le finali National Downhill Series e dal 15 al 17 settembre a Pejo le E-Enduro Experience.



Per maggiori informazioni: www.valdisole.net