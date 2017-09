Novara: una domenica con “Cavalli e non solo”

Domenica 24 settembre lo Sporting Club Monterosa di Novara, uno dei maggiori centri ippici d’Italia, ospita la terza edizione della manifestazione: “ Cavalli e… non solo ”, una giornata all’insegna dell’amore per i nostri amici animali che ha riscosso un grande successo nelle passate edizioni. Sono in programma la mostra di furetti e conigli, le prove di dog agility, la pet therapy, la sfilata per l’elezione di Miss e Mister CHICuahua, e, ancora, il battesimo della sella per chi vuole provare l'emozione di montare a cavallo. Il gran finale è rappresentato dall’elezione del Model Pet. La giornata e le attività sono a ingresso libero.

Ospite d’onore è il campione olimpico di fioretto Valerio Aspromonte che, oltre ad esprimere l’amore vero per la sua disciplina sportiva, ha una grande passione per gli animali. Spiccano anche le presenze di Davide Cavalieri, direttore dell’emittente radiofonica Radio Bau & Co. (gruppo Radio Monte Carlo) e di Paola Mattavelli, che da sempre esprime il suo amore per gli animali attraverso la grande passione per il disegno, tanto da aver intitolato la sua pagina Facebook “Cane Amore e Fantasia”. In questa giornata di festa dunque, molti bambini potranno tornare a casa con un disegno che li ritrae con il proprio compagno a quattro zampe. Davide Cavalieri e Paola Mattavelli sono i conduttori della finale di “Model Pet”.



Grazie alla collaborazione con RadioBau, gli ospiti della giornata di festa possono incontrare Fripon, il cane attore protagonista di “Belle e Sebastien”. Questo simpatico cane da montagna dei Pirenei è stato interprete dei tre episodi del film del quale è appunto in uscita nelle sale la terza pellicola. Durante la giornata i bambini sono autorizzati a “fare le feste” alla star pelosa, scattare una foto con lei e soddisfare la propria curiosità rivolgendo alcune domande alla sua allevatrice Lucia Giraldi. L’evento ha fine benefico: mira infatti a promuovere la campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono ed il maltrattamento degli animali, e richiama l’attenzione su quanto siano insostituibili questi "cittadini a quattro zampe".



La giornata di festa si apre alle ore 10:00 con l’Inno Nazionale, ad annunciare l’avvio della XXIV edizione della Gara di Pattuglia a cavallo intitolata al S.Ten. M.O.V.M. Ernesto Cabruna. Il cross country della Gara di Pattuglia è l’apripista di una giornata ricca anche dal punto di vista sportivo, con lo svolgimento del Concorso Nazionale di Completo, del Concorso Nazionale di Dressage e Salto Ostacoli. Nei campi gara si avvicendano poi le finali dei due Trofei a tappe: il “Trofeo Albavis” e il “Trofeo Ca’d’Or”.



La giornata, tra emozioni e divertimenti, non dimentica la solidarietà: l’evento ha un risvolto sociale: grazie al contributo della Pro Loco di Sologno che realizza una maxi “paniscia”, i cui proventi verranno raccolti per finanziare progetti di solidarietà promossi dall’Associazione “Nessun uomo è un’isola Onlus” , che da anni sostiene il progetto “Borsa della spesa”, attraverso la distribuzione di generi di prima necessità per le famiglie novaresi in difficoltà.



Per informazioni: Sporting Club Monterosa Novara, Via XXV Aprile, 4 - Morghengo, (Novara) http://lnx.sportingclubmonterosa.it/