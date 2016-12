Vivere la magia dell’alba sulle piste da sci

Gli appuntamenti si terranno il sabato mattina - Ogni volta in una diversa località sciistica del Trentino che aderisce al progetto. E, per vivere nel migliore dei modi l'emozione dell'alba in quota, la prima tappa sarà rappresentata da una ricca colazione in rifugio, a base di latte, yogurt, pane fresco, mele, miele, salumi, formaggi, uova, dolci e altre ricette tradizionali, con la possibile partecipazione dei produttori che illustreranno i loro prodotti. Poi tutti in pista, in compagnia dei maestri di sci, approfittando della magia di essere i primi a poter solcare le piste ancora immacolate, anche con le ciaspole o addirittura a piedi, assieme a guide alpine o accompagnatori di territorio.



I primi appuntamenti – Si comincia sabato 10 gennaio, all'Alpe Cimbra. Tutti sulla seggiovia, in mezzo alla Foresta Cimbra fino alla Baita del Neff: una principesca colazione per affrontare con energia le piste Vezzena e Avez del Prinzep, inondate dal primo sole del mattino. Si replica sabato 17 gennaio, sulle Dolomiti Paganella: qui si sale in due tappe, con la telecabina Andalo-Doss Pelà e con la seggiovia Albi de Mez – Cima Paganella che vi porteranno al Rifugio La Roda. Colazione circondati da un paesaggio che mozza il fiato. Quindi la discesa a scelta: sull'Olimpionica 3, sulla Cacciatori 2 e 1.



Due alternative sabato 24 gennaio – Sciare a Lagorai-Passo Brocon salendo con la seggiovia Marande allo chalet Paradiso per il ristoro prima di sciare sulle piste Bosco e Matusa; oppure all'Alpe Cimbra, ma questa volta partendo dal rifugio Stella d'Italia che si affaccia sulla celebre pista Francolini.



Per partecipare – Per il calendario dettagliato degli appuntamenti digitare: www.visittrentino.it. Chi fosse interessato a partecipare alle uscite, deve prenotarsi presso gli uffici delle Apt delle località in cui si svolgono.“Trentino Ski Sunrise”,dopo aver riscosso un incredibile successo la scorsa stagione invernale, viene replicata anche quest'anno e offre un'inedita opportunità di godere della montagna. E' organizzata da Trentino Marketing con la collaborazione delle Apt di ambito e il contributo delle strutture in quota, dei maestri di sci, delle società di gestione degli impianti di risalita, delle guide alpine e degli accompagnatori del territorio. Tutti insieme, per offrire agli sciatori un'esperienza unica, da non dimenticare.