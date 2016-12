Valtellina a tutto sci per un inverno sfavillante

A tutta neve - Per chi è alla ricerca di un brivido in più la Valtellina offre tante proposte per freerider, da Madesimo alla Valmalenco fino ad arrivare a Livigno, località regina per gli amanti di questa disciplina, e per snowborder, nei numerosi snowpark situati nelle varie aree sciistiche e con diversi gradi di difficoltà. Chi poi agli sci e allo snowbord preferisce altre esperienze, può lasciarsi condurre dagli sleddog del Centro Italiano Sleddog Husky Village di Arnoga, in Valdidentro, lungo entusiasmanti percorsi innevati; oppure può cimentarsi con le fatbike per provare le piste preparate ad hoc, correre su veloci motoslitte, guidare auto sul ghiaccio, scendere con lo slittino dall’Alpe di Teglio, che offre 2 Km di pista omologata. Chi invece vuole godersi in tranquillità il contatto con la natura, dalla Valgerola alla Valfurva, non mancano tanti itinerari per ciaspolate, anche in notturna.



Tariffe speciali baby free - Tutti i comprensori della Valtellina propongono vantaggiose offerte rivolte alle famiglie e non solo: dalle tariffe ‘baby free’ con skypass gratuiti per i più piccoli, ai ‘piani famiglia’ che prevedono sconti sugli skipass per nuclei familiari con 2 o più figli. Inoltre, sulla scia del successo dell’anno scorso, a Livigno e Bormio si replica l’iniziativa Skipass free in alcuni periodi (a Livigno dal 26 novembre al 24 dicembre e dal 15 aprile al 1 maggio e a Bormio dal 3 al 23 dicembre e dal 18 al 25 aprile), mentre nelle ski aree di Bormio, Valfurva e San Colombano con la tessera unica ‘Bormio Skipass’ si potrà sfrecciare liberamente e allo stesso prezzo lungo i 115 Km di piste delle 3 aree.



Liberiamo mamme e papà - Mentre mamma e papà sono impegnati sulle piste, i bimbi potranno divertirsi in uno dei tanti kindergarten della zona; in Valmalenco, a Giocolandia, i bambini dai 4 ai 6 anni possono dedicarsi a tante attività didattiche e imparare a muovere i primi passi sugli sci sotto la guida di maestri qualificati. Al Baby Park Aprica i piccoli sportivi potranno pedalare sulla neve con le biciclette Strider, mentre al Gormiti Park di Bormio sarà possibile sfrecciare sugli slittini, giocare tra i gonfiabili a forma di Gormiti o sui ‘salta salta’.



E in più, anche i mercatini - A dicembre, un po’ ovunque, si rinnova la tradizione dei mercatini di Natale, fra cui l’appuntamento a Bormio, Livigno e Albosaggia. Dal 3 dicembre al 6 gennaio, nello scenografico Palazzo Vertemate Franchi a Piuro si svolge ‘Moment de nostalgia’, un intero mese di eventi, laboratori e mercatini all’interno di una delle dimore più affascinanti della Lombardia. Ad animare l’inverno valtellinese anche tanti eventi sportivi! L’alta Valtellina si conferma una delle ‘patrie dello sci’ con una serie di appuntamenti di altissimo livello: a inaugurare la stagione dello sci di fondo sarà l’ormai tradizionale Sgambeda (3 dicembre a Livigno), seguita dalla gara di coppa del mondo di discesa libera maschile Audi Fis Alpine Ski World Cup (28-29 dicembre sulla storica pista Deborah Compagnoni di S. Caterina Valfurva); il 28 gennaio è la volta della Paek to creek, la gara di sci alpino e snowboard a coppie da Bormio 3000 a Bormio paese.



Per maggiori informazioni: www.valtellina.it