Valle d’Aosta: sport e anima glamour

A Courmayeur gli appassionati non possono non provare la nuova Skyway Monte Bianco, per un viaggio verso il cielo con la nuova funivia che porta alla Punta Helbronner, a 3.466 metri d'altezza: il moderno impianto permette di raggiungere senza sforzo il suggestivo belvedere affacciato sul ghiacciaio del Monte Bianco. Una ascensione splendida, paradiso per chi è provetto nello sci-alpinismo, ma godibile anche senza impegno fisico, dato che la telecabina porta a pochi passi dalla terrazza panoramica dalla quale si gode di un panorama straordinario.



Per godersi l'anima festaiola e glamour della città, il mese ideale è invece sicuramente dicembre. Si inizia con il Courmayeur Noir in Festival (9 – 13 dicembre 2015), dedicato al cinema e alla letteratura mystery, per alleggerire poi i toni con Shopping & Gourmet, iniziativa durante la quale alcuni dei più esclusivi negozi nel cuore del centro storic restano aperti fino a tarda sera e ospitano le cantine valdostane più prestigiose.



Courmayeur è un vero paradiso per gli amanti del fuoripista: a tutti loro sono dedicati alcuni appuntamenti freeride: il 26 febbraio 2016 si corre sulla neve con il Winter Eco Trail By Night, Sempre a febbraio è in calendario l'Eco Freeride Tour, il primo sustainable freeride contest, tutto dedicato all'ambiente e alla sostenibilità. Ma è marzo il mese ideale per godersi i 65 km di discese imbiancati di neve fresca, magari in occasione della settima edizione di Click on The Mountain, il contest sportivo-fotografico in cui la combinazione rider-fotografi fa nascere scatti unici e spettacolari.

Chi allo sport preferisce il tranquillo calore della cucina di montagna può fare tappa nei due ristoranti gourmet in quota: il Bistrot des glaciers, a Punta Helbronner e il Ristorante Bellevue, al Pavillon du Mont Fréty, specializzato in ricette a base di prodotti locali. Ciliegina sulla torta il Mountain Gourmet Ski Experience (8-12 gennaio 2016) evento gourmet esclusivo, curato dal pluristellato chef inglese Heston Blumenthal.



Situata all'estremo ovest della Valle d'Aosta, La Thuile conferma anche nell'inverno 2015-16 la sua naturale vocazione per lo sport, con le sue piste tecnicamente impegnative e infrastrutture all'avanguardia La stazione si trova accoccolata al ghiacciaio del Rutor ed è “vicina di casa” del comprensorio sciistico francese di La Rosière, al quale è collegata e con cui forma una grande skiarea internazionale: l' Espace San Bernardo.



Ritorna in questa stagione, dopo 26 anni, la FIS Sky World Cup, con due gare del circuito di Coppa del Mondo femminile: “Down Hill” (20 febbraio 2016) e “Super G” (21 febbraio 2016).



Tra le tante attività che è possibile praticare a La Thuile, merita una segnalazione la fat bike, tendenza importata dall'Alaska e che proprio l'anno scorso ha visto la bella località valdostana protagonista del suo lancio in Italia, grazie al “La Thuile Fat Mountain”, fra i primi eventi non competitivi di questa disciplina. Oltre a pedalare sulle gomme “galleggianti” della fat bike, si può volare con lo snowkite, peril quale è a disposizione un'area ideale nella zona ventosa a cavallo tra Italia e Francia, vicino al Colle del Piccolo San Bernardo.