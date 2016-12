Una vacanza in montagna tra Obereggen e Carezza

Se si desidera sciare in una zona soleggiata e perfettamente innevata, Carezza, ai piedi del Catinaccio, è una destinazione ideale: il nuovo impianto di innevamento artificiale, dotato di 170 cannoni, assicura un perfetto manto nevoso da dicembre ad aprile. I 41 chilometri di piste, curate al massimo, sono un carosello di alto livello per sci, carving, snowboard, telemark nell' impareggiabile paesaggio delle vette dolomitiche. E chi adora prendere la tintarella, sugli sci o nel pigro relax dei solarium dei rifugi e degli alberghi, ltrova qui un vero paradiso, perché Carezza gode anche in pieno inverno di otto ore di sole al giorno ed è una delle zone sciistiche più soleggiate dell'Alto Adige.



Chi ama lo slittino, trova pane per i suoi denti. La pista di Nova Levante, dalla segheria Pentner fino al parcheggio Planggn, è aperta anche di notte ogni giovedì fino alle 22.30. Si può slittare anche sulla Pista Hubertus a Carezza – 1,2 km di discesa facile nelle immediate vicinanze delle piste da sci, adatta anche ai bambini e ben curata dai gatti delle nevi –. La Pista Malga Lieg a Nova Ponente è invece più impegnativa e offre la possibilità di discesa anche al chiaro di luna. Ci sono poi i tracciati Pista Lago Nero a Nova Levante, i 2 km della Passo Nigra-Messnerjoch, i 2,2 km della pista Malga Laab e la di San Valentino, con partenza a 1.475 metri di altitudine.



A Obereggen, invece, i 18 impianti di risalita permettono di salire rapidamente dai 1.550 ai 2.500 metri e assicurano il collegamento con i centri sciistici di Pampeago e Predazzo. Si scia ai piedi del massiccio Latemar, dichiarato dall' UNESCO tra le più belle del mondo, sui 48 chilometri di piste perfettamente battute. Ci sono anche uno snowpark con halfpipe e due piste illuminate per sciare e slittare anche di notte. Sempre per chi ama la neve in notturna, ma anche sci preferisce lo slittino, c'è la pista che parte dalla Malga Laner, raggiungibile con la cabinovia “Ochsenweide“, che il martedì, il giovedì e il venerdì sera a partire dal 2 dicembre permette di scendere lungo i 2,5 km del tracciato fino alle 22.30 grazie all'illuminazione notturna.



Chi appassionati dello sci di fondo, lontano dalla confusione e nel silenzio incontaminato della montagna, la Val D'Ega dedica 100 km di piste da fondo, per lo skating e la tecnica classica, adatte tanto agli esperti quanto ai principianti e con una neve perfetta garantita per tutta la stagione. Da segnalare, in particolare, i tracciati sull'altopiano di Nova Ponente, quelli a Carezza, sotto il Catinaccio, e la serie di anelli sempre innevati che, da Passo Lavazè, a 1800 m di altitudine, porta a masi isolati attraversando un incantevole scenario naturale fino alla Val di Fiemme.



Per gli appassionati di lunghe passeggiate e ciaspolate nell'incantevole paesaggio ammantato di bianco ci sono numerosi percorsi e possibilità di escursioni guidate e tour panoramici lungo un'ampia rete di sentieri di tutti i livelli di difficoltà.



Tante le attenzioni e le iniziative per le famiglie con bambini. I piccoli ospiti trovano, oltre alla scuola di sci con istruttori qualificati, piste adatte a loro, parchi gioco sulla neve, gli asili sulla neve nei quali ricevere il battesimo dello sci e imparare a muoversi sul manto bianco in modo giocoso,. Ci sono anche le passeggiate sui sentieri delle fiabe, per scoprire i personaggi misteriosi che vivono nei boschi e sulle cime.



Per tutte le informazioni, i pacchetti turistici, gli skirama e i prezzi, sito Internet www.eggental.com.