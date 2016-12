Tutta la neve e il divertimento del Monterosa Ski

La Proloco di Monterosa Ski , presenta le bellezze naturali con l'umiltà di chi da sempre vive circondato dalla meraviglia della natura senza attribuirsi particolari meriti, se non quello di preservare tanta bellezza e impegnarsi affinché sia godibile per tutti i visitatori. Non si può negare, Monterosa Ski è da 30 anni un comprensorio sciistico rinomato e in continuo movimento, per rendere l'esperienza degli appassionati sempre diversa e avventurosa. Troverete infatti piste e impianti curati in maniera quasi maniacale e impianti di risalita moderni inseriti gentilmente nel panorama. Ma cosa si intende per comprensorio Monterosa Ski?

Intanto si tratta di sette località alpine tra Valle d'Aosta e Piemonte: Champoluc, Antagnod, Brusson, Gressoney-La-Trinité, Champorcher, Gressoney-Saint-Jean e Alagna. In termini sciistici, questo si traduce in quattro valli di sci: Valle d'Ayas, Valle di Champorcher, Valle di Gressoney e Valsesia. Da Alagna Valsesia a Gressoney, nell'arco di una sola giornata potete battere a vostro piacimento circa 98 piste (25 blu, semplici, 52 rosse, livello intermedio, e 12 nere, per soli esperti, o temerari), immerse nei due parchi naturali Mont Avic e Mont Mars.



Lo skipass di comprensorio comprende Champoluc, Antagnod, Brusson, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean e Alagna, in totale 44 impianti di risalita, tra seggiovie funicolari, cabinovie e tapis roulant per principianti e bambini. E per chi ama sciare senza spostarsi troppo, sono previsti anche cinque skipass di località. Per gli amanti delle acrobazie su sci o tavola, nel comprensorio sciistico di Champorcher ci sono ben due Park: il park Laris, zona kickers (con un salto hard 10 m,un rail a c su mini quarter, un salto medio, un flat box 4 m e fun box 2 m) e il park di Cimetta Rossa, zona rails (un pipe da 9 mt in entrata, box 6 mt e modulare 3+6 mt, due linee, una linea easy di rails con un box e un rail bitubo da 4 mt e un'altra di jumps con un fun box e un salto da 2 mt).



Ma perché fermarsi ai convenzionali impianti di risalita? A Gressoney-La-Trinitè vi aspetta l'Eliski, un elicottero che vi porterà più in alto di chiunque altro, con accompagnamento delle guide alpine, per una discesa mozzafiato che parte dalla cima di una montagna. Se avete la passione per le arrampicate, ma faticate a trovare pareti in questo periodo dell'anno, potrete misurarvi sulle cascate di ghiaccio, che nel periodo invernale diventano palestre naturali anche a bassa quota, praticabili sia dai principianti che dagli alpinisti provetti. E ancora Freeride tra percorsi unici e sempre vari, per discese fuori dagli schemi, l'entusiasmante Sci Alpinismo e l'avvincente disciplina del Telemark (lo sci a tallone libero). Sono ancora in aggiornamento le date di un altro emozionante appuntamento notturno, pensato per sciatori esperti, al Weissmatten: la pista Internazionale Leonardo David Special, leggendaria “nera” in località Gressoney-Saint-Jean, dedicata al celebre sciatore valdostano, aprirà anche la sera dalle 20.00 alle 22.30 per 24h non stop di divertimento. Nel 2009, la Leonardo David Special è stata nominata dalla rivista “Sci” come la più bella dell'arco alpino: vanta continui cambi di ritmo, forti pendenze e ottima illuminazione per sperimentare l'emozione di gareggiare sotto il cielo stellato.

