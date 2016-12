Tirolo da record: la Top10 di quest’inverno

Il comprensorio sciistico più grande dell’Austria: St. Anton am Arlberg - A partire dalla stagione invernale 2016/2017 il comprensorio sciistico più grande dell’Austria si troverà a St. Anton am Arlberg, grazie alla realizzazione dell’impianto Flexenbahn di 1,8 km tra Stuben/Rauz e Zürs e ai due impianti Trittkopfbahnen. In totale si scierà lungo 305 km di piste, con ben 87 impianti di risalita. Grazie al collegamento con la Arlberg-Arena nasce anche la “Run of Fame” un circuito spettacolare di 65 km di discese e 18.000 m di dislivello.



Le nuove funivie Eisgratbahn e Giggijochbahn: più lunghe, più veloci, più potenti - A Stubai è stata inauguratala nuova Eisgratbahn: lunga 4,7 km, è la funivia a 3 funi più lunga delle Alpi, in grado di portare gli sciatori in soli 11 minuti alla stazione a monte. Design di Pininfarina, ha le cabine con connessione W-Lan e vetrate panoramiche. Il nuovo impianto Giggijochbahn di Sölden, non è da meno. 134 cabine, 4.500 persone l’ora e una corsa di 9 minuti scarsi, è la più potente al mondo nel suo genere.



La pista più ripida dell'Austria: la Harakiri di Mayrhofen - A Mayrhofen la pista numero 34 è leggendaria: con il suo 78% di pendenza è la più ripida dell’Austria ed è tassativamente riservata solo agli sciatori più esperti. La discesa è lunga 2 km, il pendio ripido si estende per più di 400 m. Anche l’innevamento artificiale è possibile soltanto grazie a un processo di stratificazione molto laborioso, che previene lo staccamento della neve dal suolo.



Il caffè più ad alta quota di tutta l’Austria: il Café 3440 nella Pitztal - Il Café 3440 sul ghiacciaio Pitztaler Gletscher regala una vista straordinaria sul panorama circostante. Degustare una torta o un caffè ad alta quota è un’esperienza impareggiabile. Vengono preparate al “piano” inferiore, a 2.800 m di quota, dalle mani del Maestro Pasticcere Norbert Santeler.



Una location straordinaria per festeggiare: l’iglù di Cloud 9 sulla Nordkette - Se ci fosse un premio per il connubio più riuscito tra città e montagna, Innsbruck sarebbe senza dubbio tra le favorite: in soli 20 minuti ci si può lasciare la città alle spalle e risalire sulla Nordkette, nel cuore di uno dei paesaggi naturali più suggestivi di tutto il Tirolo. Qui, presso la Seegrube, si può festeggiare in una location veramente fuori dall’ordinario: il Cloud9, grande iglù per eventi a 2.000 m di quota, che può ospitare circa 400 persone.



La più grande performance dal vivo in montagna: Hannibal sul ghiacciaio di Sölden - Il 21 aprile 2017 il ghiacciaio Rettenbachferner di Sölden si trasformerà in un grande palcoscenico dove sarà raccontata la storia del generale cartaginese Annibale, che attraversò le Alpi con 60.000 soldati e 37 elefanti. Ideato dal team di artisti Lawine Torrèn, Hannibal vedrà la partecipazione di oltre 500 artisti e performer. Ballerini da tutto il mondo, paracadutisti, base jumper, istruttori di sci, la flotta aerea dei Flying Bulls metteranno in scena una performance che si preannuncia fra le più grandi e suggestive fra quante realizzate al mondo in questi tempi.



Ski in, ski out - Il concetto di “Ski in, ski out” è già stato applicato in tante strutture del Tirolo. Tra i più straordinari location dove alloggiare sulle piste troviamo ad esempio il delizioso “Maierl Alm & Chalets” a Kirchberg nel comprensorio sciistico di Kitzbühel, composto da 5 chalets su 3 piani, con sauna e vasca idromassaggio. Perfetti per coloro che amano la qualità e il lusso in un atmosfera “cool” sono il rifugio albergo a 5 stelle Wedelhütte si trova nel comprensorio sciistico della Hochzillertal e il Kristallhütte nell’area di Hochzillertal-Fügen.



Un inverno di spettacoli e musica sulla neve - D’inverno il Tirolo si trasforma in un palcoscenico all’aria aperta per concerti e grandi manifestazioni. Ischgl apre la stagione con il tradizionale Top of the Mountains che quest’anno vedrà la partecipazione della band tedesca PUR (26 novembre), ma lo spettacolo in assoluto più atteso è la prima assoluta della performance multimediale di sci e danze GAIA - Stubai Madre Terra(17 e 24 febbraio 2017 a Neustift/Milders Stubaital). Il pendio innevato si trasformerà in un set cinematografico dove prenderà vita la storia di un donna, che riuscirà a salvare il mondo insieme al proprio figlio. Il responsabile dello spettacolo è Enrique Gasa Valga, il rinomato ballerino e direttore del corpo di ballo del teatro di Innsbruck Tiroler Landestheater.

Sölden ospita ogni anno ad aprile (6-7 aprile 2017) l’Electric Mountain Festival che negli anni ha visto protagonisti dj di fama internazionale come David Guetta, Martin Solveig o Felix Jaehn. A Mayrhofen si festeggia tutti gli anni con il leggendario Snowbombing (3-8 aprile 2017) un mix tra sport invernali (in primis lo snowboard) e musica elettronica con i migliori dj che si esibiscono in un festival di musica elettronica.



Le grandi competizioni sportive - Tornano in Tirolo anche le grandi competizioni sportive. Oltre agli eventi classici come l’Opening della Coppa del Mondo di Sci sul ghiacciaio Rettenbachferner di Sölden, la gara di sci di Hahnenkamm a Kitzbühel, in calendario gare di altre discipline sportive come il Freeride World Tour a Fieberbrunn, i Campionati del Mondo di Slittino a Innsbruck di fine gennaio ospiti di Hochfilzen a febbraio, durante i Campionati del Mondo di Biathlon IBU.



365 giorni di sci sull’Hintertuxer Gletscher - Anche quando l’inverno sarà finito, i super appassionati di neve potranno sciare sul ghiacciaio Hintertuxer Gletscher, dove si allenano professionisti e amatori da tutto il mondo. Sono più di 60 le squadre nazionali di sci che hanno fatto la loro preparazione atletica sulle sue piste.



