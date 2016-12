Tirolo: 9 idee per sciare sui ghiacciai. Subito

1. Fare colazione con vista - A 3.440 sul ghiacciaio della Pitztal ci si abbandona alla dolce vita delle Alpi in modo del tutto speciale. Sulla terrazza panoramica sospesa del caffè più ad alta quota di tutto il Tirolo (3.440 metri) si servono abbondanti e ottime colazioni. Con la vista meravigliosa sulla montagna più alta del Tirolo, il Wildspitze.



2. Praticare freeride senza pericoli - Sul ghiacciaio di Kaunertal ci sono tante piste di neve fresca ancora poco conosciute. Un nuovo concetto di freeride sicuro, chiamato "Check your line", che comprende anche i workshop "Risk'n fun" per imparare tutto quello che bisogna sapere sul freeride senza correre inutili pericoli.



3. Diventare speleologi - La grotta di ghiaccio presso la stazione a monte Eisgrat sul ghiacciaio dello Stubai è una "meraviglia blu" lunga 200, larga 2 e alta 2.5 metri, che offre ai visitatori un interessante scorcio sulle affascinanti formazioni glaciali, con pannelli informativi, giochi didattici per bambini e visite guidate.



4. Pranzare sul set di James Bond - Al ristorante Ice Q di Sölden (nei pressi del ghiacciaio Rettenbachferner) a 3.048 metri sul livello del mare, con una magnifica vista sulle spettacolari vette innevate è un capolavoro di architettura, realizzato per servire prelibatezze in una cornice incomparabile. Alcune scene del nuovo film di James Bond "Spectre" con Daniel Craig sono ambientate proprio qui.



5. Scoprire il piacere del fondo - Sul ghiacciaio della Pitztal, l'anello per lo sci di fondo (con centro per lo sci nordico) è praticabile fino a primavera inoltrata. Ad un'altitudine di 2.740 metri si snoda per una lunghezza di 3 e di 7 chilometri (+ 5 chilometri dell'anello ad alta quota di Rifflsee) ed è adatto sia alla tecnica classica che allo skating.



6. Conquistare un palazzo di ghiaccio - Sul ghiacciaio di Hintertux un itinerario avventuroso ma sicuro, percorribile tutto l'anno, attraversa una grotta di ghiaccio per condurre dall'altopiano panoramico fino al palazzo di ghiaccio a 3.250 metri, da cui si ammira uno dei panorami tirolesi più suggestivi sulle montagne della Zillertal. Muniti di casco e imbracatura e accompagnati da una guida, i visitatori potranno vedere la camera di cristallo, la cappella di ghiaccio e il lago ghiacciato.



7. Spaghettata a tremila metri - Il pastificio più alto del mondo si trova sul ghiacciaio dello Stubai. In tutti i ristoranti del comprensorio si mangia la pasta fresca prodotta nella cucina a vista del ristorante alla stazione di Eisgret. Vicino si trovano la piattaforma panoramica Top of Tyrol a 3.210 metri, un'attrazione con vista a 360° sulle Alpi.



8. Avere tre paesi ai piedi - Dalla piattaforma panoramica Drei-Länder-Blick sul ghiacciaio di Kaunertal, la piattaforma panoramica ha ben tre Paesi ai propri piedi: Austria, Italia e Svizzera. La cabinovia a 8 posti Karlesjoch conduce a questo “summit internazionale”, dove i visitatori possono ammiare il paesaggio con un piede in Austria e l'altro in Italia.



9. Partecipare ad animatissimi party - Sono "roventi" i party a Sölden sul Gaislachkogel con la musica dei deejay. Le competizioni sportive sono altrettanto accese: l'Adrenalincup misura l'abilità degli sciatori in dieci discipline: slalom gigante, slalom speciale, discesa con cunette, speed-track, freeride, carving, volo con gli sci, escursionismo invernale, BIG3 fotosafari e mix race.



