Svizzera: sciare in una favola e pure low cost

1. Aletsch Arena: offerta a Bettmeralp nel Vallese - L'apertura della stagione invernale a Bettmeralp, nel comprensorio chiuso al traffico auto Aletsch Arena, è sempre accompagnata da musica e buon umore. Dall'11 al 13 dicembre 2015 si può approfittare del pacchetto di inaugurazione che comprende 2 notti con colazione, skipass da 2 giorni e ingresso alla festa nel Centro sportivo Bachtla.



2. Saas Fee: pacchetto anni '80 nel Vallese - La passione per i mitici anni '80 non abbandona la valle di Saas. Dopo aver celebrato durante la scorsa stagione gli WHAM! e il videoclip di “Last Christmas” girato a Saas Fee nel 1984, l'ente del turismo propone un pacchetto hotel e skipass – valido dal 4 al 18 dicembre - al prezzo di 30 anni fa.



3. Regione della Jungfrau: offerta 2x1 - Vacanza sugli sci per due a prezzi dimezzati. È questa l'offerta per sciare ai piedi di Eiger, Mönch e Jungfrau. Il pacchetto - valido dal 12 al 18 dicembre 2015 e dal 2 al 29 gennaio 2016 - comprende 2 notti con colazione e 3 giorni di skipass validi in tutto il comprensorio.



4. Davos: skipass gratis a inizio stagione, nei Grigioni - È l'offerta giusta per chi freme dalla voglia di sciare! Dal 21 novembre al 20 dicembre 2015 chi pernotta almeno una notte in hotel di diversa categoria riceve lo skipass gratuito per sciare nel comprensorio Davos Klosters. Si può scegliere fra 5 aree - collegate fra loro da efficienti ski bus – che garantiscono neve già a metà novembre.



5. Speed dating sullo skilift nella regione di Lucerna - 7 minuti. Tanto basta per incontrare la propria anima gemella. Uno speed dating un po' speciale quello proposto nella piccolo comprensorio di Rothenthurm, a pochi km da Einsiedeln. Ogni secondo sabato del mese, i single dai 25 ai 42 anni sono invitati a salire insieme sullo skilift ad ancora di Neusell. E se tutto dovesse andare secondo i piani a poca distanza sorge lo Jadg Schloss. Questa dimora,affacciata sul Lago di Lucerna, propone pacchetti romantici con pernottamento, aperitivo, cena “allafrancese” a lume di candela e una sorpresa di benvenuto.



6. Rifugio Sulzfluh: addormentarsi al confine con l'Austria, nei Grigioni - D'inverno si raggiunge solo a piedi in circa un'ora dal villaggio Walser di St. Antönien, nei Grigioni. È il rifugio Sulzfluh, costruito nel 1875, per ospitare escursionisti e scalatori. Ideale per una vacanza fuori dal tempo accompagnata dalla buona cucina e dalla quiete. Alcune stanze sono illuminate ancora oggi con candele e lampade ad olio.



7. Gstaad: matrimonio sulle piste - Voglia di matrimonio? Un'occasione da cogliere al volo per chi vuole giurarsi amore eterno con un tocco di originalità: nel comprensorio di Gstaad ci si può sposare con rito civile al Rifugio Rellerli.